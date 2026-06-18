Mientras el primer equipo inició hace unos días los trabajos de cada al inicio del Torneo Clausura, en Universitario de Deportes están a la expectativa de la llegada del refuerzo que esperan que les ayude a encaminar la temporada y terminar el año ganando el tan ansiado tetracampeonato. Ya no es un secreto a voces, pues esto lo pudo confirmar Depor hace unos días: Gianluca Lapadula llegó a un acuerdo con los cremas luego de resolver su tema contractual con el Spezia.

Sin embargo, pese a que ya todo está casi cerrado y solo falta que el ‘Bambino’ estampe su firma para que sea presentado en sociedad, los hinchas de Universitario están ansiosos por saber cuándo ocurrirá esto. Si bien el club no ha anunciado ninguna conferencia de prensa en particular, en las últimas horas se reveló cuándo llegará a nuestro país el delantero nacional.

Según informaron en el programa Modo Fútbol, Gianluca Lapadula estará en Lima este viernes 19 de junio. Si bien en un principio se esperaba que fuera hoy jueves 18, finalmente hubo un pequeño retraso y el atacante saldrá del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el día de mañana, donde lo esperará una delegación enviada por el club.

Gianluca Lapadula llega a Universitario tras resolver su vínculo con el Spezia. (Foto: Getty Images)

Una vez todos los trámites se hayan formalizados, ‘Lapagol’ se sumará a los entrenamientos bajo la dirección técnica de Héctor Cúper, quien en su momento dio el visto bueno para que sea delantero elegido por la administración de la institución y el área deportiva. Como se recuerda, Raúl Ruidíaz también estuvo en carpeta, pero finalmente se decantaron por el exjugador del Spezia.

Un detalle no menor es que el contrato de Lapadula en Universitario será hasta finales del 2027; es decir, un vínculo por año y medio. En la ‘U’ hay mucha expectativas por lo que pueda aportar el futbolista de 36 años, gracias a su recorrido en el extranjero y experiencia a nivel de selecciones. Así pues, Alex Valera, quien también es parte de la ‘Blanquirroja’, tendrá un interesante mano a mano por la titularidad.

Este no es el único fichaje que llegará a tienda merengue, ya que hace unos días se hizo oficial el regreso de Jordan Guivin, quien vuelve al club después de un primer semestre bastante regular en ADT. Eso sí, Héctor Cúper es consciente de que todavía le falta unas cuantas armas más para reestructurar el plantel que heredó tras su llegada al club. Se vienen días intensos en este mercado de fichajes.

Héctor Cúper tendrá un arma más para afrontar el Torneo Clausura. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Pirata FC, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 26 de junio desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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