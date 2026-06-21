El mercado de pases del fútbol peruano acaba de paralizarse por completo tras confirmarse uno de los movimientos más históricos de los últimos años. Después de varios días de enorme expectativa e incertidumbre, Universitario de Deportes oficializó la llegada de Gianluca Lapadula como su flamante refuerzo para la temporada 2026. El experimentado delantero aterriza directamente desde Europa para vivir su primera gran experiencia en el balompié nacional y comandar el ataque, en busca de una recuperación del vigente tricampeón peruano.

El destacado atacante de la Selección Peruana fue anunciado a través de una superproducción audiovisual difundida en las redes oficiales de la institución de Ate. Esta impecable puesta en escena integró elementos simbólicos muy emotivos y referencias directas a su exitosa trayectoria internacional.

El video de presentación inicia con unas sutiles melodías de piano, generando una atmósfera elegante y sumamente teatral que acompaña la sorpresiva aparición de Lapadula. En un momento cumbre del clip, el delantero toma la batuta del instrumento con gran prestancia.

Gianluca Lapadula fue anunciado como flamante refuerzo de Universitario de Deportes. (Foto: Universitario)

Esta representación artística tiene un significado profundamente simbólico que refuerza el enorme protagonismo que tendrá en esta nueva etapa. La intención de la administración merengue es dejar en claro que el ‘Bambino’ será el gran director de orquesta en la ofensiva estudiantil.

Dentro de la presentación del delantero, el cuadro ‘crema’ también recordó el cariño que se ganó el jugador de parte de la hinchada nacional. “Su identificación con el país, su compromiso dentro y fuera del campo y su permanente entrega con la camiseta nacional le han permitido construir un vínculo especial con la afición peruana, convirtiéndose en uno de los futbolistas más representativos de la selección en los últimos años”, se lee.

Asimismo, explicaron: “La incorporación de Gianluca Lapadula refleja la apuesta deportiva de Universitario de Deportes por conformar un plantel de alto nivel, preparado para competir al máximo y afrontar con ambición los desafíos de la temporada”

La trayectoria de Gianluca Lapadula

Lapadula desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol italiano, donde defendió las camisetas de clubes como Pescara, AC Milan, Genoa, Lecce, Benevento y Cagliari, acumulando más de una década de experiencia en la Serie A y la Serie B. Entre sus principales logros individuales destacan los títulos de goleador de la Serie B con Pescara en la temporada 2015-2016 y con Cagliari en la campaña 2022-2023.

Su destacada campaña con Pescara le permitió dar el salto al AC Milan, una de las instituciones más importantes del fútbol mundial. Posteriormente continuó compitiendo en el más alto nivel del fútbol italiano, consolidándose como un delantero reconocido por su profesionalismo, entrega y espíritu competitivo.

A nivel de selecciones, Lapadula debutó con la selección peruana en 2020 y desde entonces se convirtió en una de las principales referencias ofensivas de la Blanquirroja, sumando un total de 42 partidos y 9 goles convertidos. Fue protagonista de la destacada campaña peruana en la Copa América 2021, torneo en el que la selección alcanzó las semifinales y donde tuvo una actuación sobresaliente.

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