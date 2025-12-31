La salida de Gonzalo Nápoli de Liverpool de Uruguay ha vuelto a colocar su nombre en la conversación del mercado, especialmente en el fútbol peruano, donde Universitario lo tuvo en carpeta hace algunas semanas. El volante charrúa, quien recuperó protagonismo en 2025 tras un paso irregular por el extranjero, quedó oficialmente libre luego de que finalizara su préstamo y ahora analiza ofertas para definir su próximo destino. Mientras tanto, en Ate se mantiene el recuerdo de aquellas conversaciones iniciales que parecían acercarlo al club crema, pero cuyo desenlace terminó siendo distinto al que muchos hinchas imaginaban.

El anuncio de su adiós lo hizo el propio Liverpool a través de redes sociales, destacando su última etapa con un mensaje que generó reacción inmediata en Uruguay: “Volvió para levantar una nueva copa y lo cumplió. Tras el vencimiento de su préstamo, Gonzalo Nápoli no continuará en Liverpool. Gracias por volver a tu casa, Gonza”. Con esto, el mediocampista quedó habilitado para escuchar propuestas, justo en un momento clave de su carrera.

Mientras tanto, en el entorno de Universitario recordaron que el nombre de Nápoli estuvo muy presente durante la planificación inicial para el 2026. El club buscaba reforzar su mediocampo con jugadores de buen pie y proyección internacional, y tanto el uruguayo como Matías Palavecino fueron parte de las opciones evaluadas. Sin embargo, con el paso de los días, aquello que comenzó bien encaminado empezó a enfriarse.

El periodista Gustavo Peralta reveló que las negociaciones nunca llegaron a una etapa definitiva debido a que ambos futbolistas manejaban oportunidades económicas que se escapaban del rango que Universitario estaba dispuesto a cubrir. El periodista deportivo explicó que el club tenía prioridades internas por resolver, especialmente la renovación de piezas clave, algo que limitó su presupuesto para competir con ofertas del extranjero.

“Lo de Nápoli que parecía que avanzaba bien ya se está diluyendo, ha aparecido una mejor opción que están viendo”, detalló Peralta en su programa. De esta manera, el mediocampista comenzó a alejarse del radar merengue, manteniendo una distancia que se hizo más evidente cuando aparecieron alternativas fuera de Uruguay.

Gonzalo Napoli dejó Liverpool FC de Uruguay| Foto: Liverpool

La salida de figuras como Rodrigo Ureña y Jairo Vélez también influyó en la postura del club. Ambos futbolistas, fundamentales en el funcionamiento del mediocampo crema, no continuarán en la temporada 2026, lo que obliga a Universitario a buscar refuerzos, pero sin comprometer su presupuesto en operaciones de alto costo. Esto hizo que el interés por Nápoli se mantuviera, pero sin la fuerza inicial.

El caso del volante uruguayo ha sido particular. Tras su paso por León de México, donde no logró consolidarse, regresó a Liverpool para encontrar regularidad y sumar minutos. Su buen rendimiento lo volvió a poner en la vitrina y ahora aparece como opción para equipos de la región, lo que complica aún más cualquier acercamiento desde el fútbol peruano.

En Ate, la directiva seguirá evaluando opciones mientras define qué perfiles llegarán para reemplazar a las bajas confirmadas en la zona media. Nápoli fue una alternativa concreta en un momento determinado, pero el escenario actual apunta a que su futuro estaría lejos de la ‘U’, salvo que ocurra un giro inesperado en el mercado. Por ahora, el volante se enfoca en cerrar el capítulo con Liverpool y dar el siguiente paso en su carrera profesional.

