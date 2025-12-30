De los 18 años de carrera que lleva, Alfredo Ramúa pasó 14 en el Perú. Desde su llegada en 2010 al recordado CNI, y su paso por por Sporting Cristal con título nacional incluido. Es más, de los 14 años en el Perú, 12 de ellos fueron en Cusco: Real Garcilaso (hoy Cusco FC) y Cienciano, con el que culminó contrato y no renovó su vínculo. El ‘Chapu’ habló con Depor desde Argentina y confesó que el ‘Papá’ le ofreció retirarse para ocupar otro cargo en el organigrama del cuadro cusqueño, pero su cuerpo y su mente le pedían seguir jugando, al menos, un año más. Por ello aceptó la propuesta de Comerciantes FC, donde será dirigido por Pablo Bengoechea, para lograr lo que hizo en 2022 con Cusco FC: salir campeón de Liga 2 y sellar el ascenso.
Vas a ir a un lugar que me parece que es de sentimientos muy especiales para ti como Quitos, ¿Cómo estás?
Sí, sí, gracias a Dios. Parece romántico también, pero voy al lugar donde nací futbolísticamente en el Perú, a Iquitos. Ahí fue mi primera experiencia en el fútbol peruano y de ahí, gracias a Dios, hice toda mi carrera. Y bueno, hoy por hoy, 15 años después, si Dios quiere, voy a volver por esas tierras.
¿Cómo fue este año para ti? Llegas a Iquitos, pero te vas de Cusco, una ciudad muy especial.
Sí, obviamente que Cusco es mi segunda casa, sin duda. 12 años en el Cusco, gracias a Dios también, de la mejor manera. La gente cusqueña, nada, siempre eternamente agradecido. Me brindaron mucho cariño todos estos años. Difícil salir también de mi lugar de confort, diría, porque estaba tranquilo en Cusco, pero bueno, así es el fútbol. Todo tiene un final y bueno, era momento también de tomar otros caminos y se dio lo de Comerciantes FC en Iquitos y con un proyecto lindo también, ambicioso, peleando para el ascenso con la llegada del ‘profe’ Pablo Bengochea también, que lo hace también de mucha jerarquía. La verdad que es un reto importante lo que se viene el próximo año.
¿Tuviste la posibilidad de seguir en Cienciano?
Sí, también era una de las posibilidades, pero bueno, ya por ahí no como jugador, sino en otro ámbito. Y nada, la verdad que este año no tuve tantos minutos y terminé bien dentro de todo, terminé bien físicamente. La verdad que siempre me sentí bien, no he tenido lesiones graves en toda mi carrera. Desde el año pasado me estaban llamando de Comerciantes FC para ir. Es un objetivo lindo también y lo tomo de esa manera. La verdad que tenía ganas de todavía seguir algo en el fútbol y decidimos por tener un reto más en esta carrera.
O sea, entiendo que Cienciano te ofreció retirarte y asumir un rol dirigencial o formativo, ¿fue algo así?
Sí, por ahí no tan específico, pero todavía estaba ahí en el aire, no estaba tan firme eso. Yo también tenía que decidir, tuve otras opciones también, pero decidí por Iquitos.
¿Ya hablaste con Pablo Bengoechea?
Sí, el ‘profe’ se comunicó conmigo también para charlar y la verdad que me pareció muy bueno. Él también asume ese reto de subir a la Liga 1, también con toda la responsabilidad. Así que nada, vamos a tratar de hacer un gran trabajo y poder cumplir ese gran objetivo que tiene Comerciante FC y toda la ciudad de Iquitos.
Bueno, tú has jugado en el histórico CNI. Ahora hay otro equipo casi con el mismo nombre en Liga 2. No vas a pasar desapercibido en la ciudad.
Todos estos años siempre me han escrito muchos hinchas de CNI en Iquitos. He cruzado gente en el aeropuerto y siempre la verdad que de lo mejor. Así que bueno, me encontraré seguramente con algo más nuevo también. Me han dicho que la ciudad ha crecido muchísimo. Vuelvo después de 15 años, así que la verdad que va a ser un lindo momento.
En Cienciano habían jugadores de mucha experiencia también, pero entiendo que en CNI vas a ser el líder tanto dentro como fuera de la cancha.
Y bueno, yo a dónde voy, siempre trato de liderar con trabajo. Trabajar igual que el resto o más, todo el tiempo. Y después, obviamente, la disciplina de todo el plantel también, de poder estar metidos todos en el mismo objetivo, de hacer las cosas bien. Para conseguir cosas importantes hay que trabajar mucho. Yo, de mi parte, tengo eso en la cabeza. Me preparo para eso y hay que transmitir eso al grupo, de trabajar durísimo para conseguir el objetivo que vamos a tener todos.
Firmaste por un año. ¿Cuál es tu idea? ¿Jugar este año y ver si se logra el ascenso? Hay una palabra que es pesada decir como es el retiro. ¿Lo has pensado ya?
Sí, obviamente que uno lo viene manejando. Vamos año tras año. La verdad que se presentó este reto importante en este momento. Y vamos a ver este año, Dios quiera que se pueda dar el ascenso. Hay que ver cómo uno termina físicamente y esas cosas porque año tras año uno se va desgastando. Por eso este año no me tocó participar mucho, y me dio por ahí también físicamente como para seguir con ganas. Por ahí si termino muy desgastado, juego mucho, obviamente que el cuerpo lo siente. Entonces hay que ir regulando esa parte. Pero bueno, primero pensar en el objetivo principal de este 2026.
Entiendo que, como dices, hoy tu cuerpo te dice que te da para jugar uno, dos o tres años más.
Claro, claro, pero va dependiendo. Por eso te digo, este año al no usarme mucho, no tener tantos minutos, terminé bien físicamente y tranquilo. Pero bueno, si hubiese jugado un montón todos los partidos y eso, por ahí el mismo cuerpo te dice hasta acá está, hasta acá llegaste y listo. Entonces es cambiante.
¿Y has pensado qué vas a hacer después del retiro? ¿Vas a seguir ligado al fútbol?
Bueno, por ahí tengo otras cosas también acá en Argentina. Pero siempre ligado al fútbol también, de donde toque. Ya tengo la Licencia Pro de entrenador, también ya puedo dirigir en cualquier momento. Así que una academia de fútbol también, que por ahí capaz que la armo este año también. Lo tengo ahí.
Pude ver desde el estadio a Cienciano este año, en la derrota ante Cusco FC por 2-0. Cuando entraste, el hincha se pudo de pie y comenzó a aplaudirte. Se notaba que la gente te quería. ¿Qué pasó en Cienciano para no dar ese paso adelante y pelear más arriba?
Sin duda que al hacer una buena Copa Sudamericana dentro de todo, después de tantos años, el equipo volvió a estar en fase de grupos, clasificamos primero también con Atlético Mineiro, que era el más fuerte de nuestro grupo, las expectativas obviamente eran altas. Y bueno, después nos toca quedar afuera con Bolívar, que fue un golpe durísimo para nosotros, porque obviamente uno se ilusiona. Y después el campeonato local también. Hemos perdido puntos muy tontos, partidos también de local, que por ahí se nos han escapado los resultados. Solos nos fuimos metiendo en una zona que por ahí no queríamos, porque aspirábamos a algo más. Teníamos para por lo menos pelear ahí, dentro de los cinco primeros y terminamos clasificando la Copa Sudamericana. Se nos hizo difícil los dos torneos, y se nos fueron jugadores importantes.
Imagino que tú te quedaste con más impotencia por no poder tener más minutos.
Sí, seguro. Uno como jugador quiere jugar siempre. Yo siempre que por ahí no entraba, me daban ganas de entrar, aunque sea 10, 15 minutos, lo que sea. Uno sabe que por ahí teníamos un plantel grande también, muy buenos jugadores y por ahí no había muchas chances. Pero yo que hace 12 años que estoy en Cusco, soy el que más adaptado estoy, conozco la cancha como la palma de mi mano. Pero bueno, no se daba muchas veces y por ahí eso te va frustrando, ¿no? Pero nada, siempre entrené, siempre traté de estar a disposición y después siempre obviamente que el entrenador va eligiendo las piezas en su momento. Pero nada, sí me quedé este año con ganas de jugar un poco más de minutos y terminar con más ritmo futbolístico porque si no juegas, también el ritmo futbolístico se te va un poco.
¿Te dolió irte así de Cusco? Posiblemente no tengas una revancha, no puedas volver a una ciudad donde jugaste muchos años.
Estoy tranquilo. En algún momento me han dicho también para hacerme un partido de despedida, pero yo también soy de perfil bajo. Lo que hice en su momento, gracias a Dios, salió bien. Lo mejor que me llevo es el cariño de la gente, de los hinchas que me escriben siempre para saludarme, para pedirme una foto cuando estaba en Cusco, un autógrafo. No me gusta tampoco hacer mucho ruido y yo sigo trabajando gracias a Dios. Solamente palabras de agradecimiento para la gente de Cusco, ya sea de Garcilaso, Cusco FC, Cienciano. La verdad que siempre me han tratado muy bien, siempre el cariño fue impresionante y me voy tranquilo y agradecido con lo que dejé.
¿Cuándo estás llegando a Perú nuevamente? ¿Vas a hacer la pretemporada íntegro en Iquitos?
Sí, creo que sí, creo que van a terminar de ultimar detalles en estos días, pero la idea es a fines de enero estar por Iquitos y la pretemporada va a comenzar entre el 1 y 2 de febrero. Voy con mi familia, con mi señora y mi hijo, me acompañan siempre a todos lados ahora en nuevo reto, que eso es importante también tener en la vida, y más a mi edad, que ya tengo 39 años, pero me siento bien y con ganas de seguir aportando y con toda la responsabilidad que lleva estar en un equipo que quiere ascender.
Mucho se habla del tema de la edad, pero mira este año en Alianza, Paolo Guerrero y Hernán Barcos han demostrado que la vigencia está más allá de la edad. Yo te he visto entrar este año, y con las mismas ganas y esa explosión de tu juego.
Ahora la edad del futbolista se ha alargado. Antes los jugadores por ahí se retiraban a los 35, 36, y hoy por hoy si uno es profesional, si se entrena bien, si se cuida en las comidas, en el descanso, la verdad que uno puede estirar la carrera. Como tú dices, yo cada vez que entré también me sentí muy bien, y eso que jugaba de vez en cuando y no tenía ese ritmo futbolístico que por ahí yo quería. Y bueno, el día que me sienta que no aporto más nada, que ya no tenga esa explosión como dices tú, esas ganas, pensaré en el retiro.
