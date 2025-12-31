Las últimas horas en Universitario de Deportes se han movido más fuera que dentro de la cancha, luego de que el propio administrador temporal del club, Franco Velazco, respondiera con visible molestia a las críticas que se generaron tras el fichaje de Sekou Gassama. La discusión no se centró solo en el rendimiento del jugador, sino en la forma y el tono usados por el directivo, cuyas declaraciones encendieron el ambiente crema y dejaron claro que la interna del club no está dispuesta a tolerar ciertos cuestionamientos del hincha sin antes ver al refuerzo en acción. Entre dudas por la tardanza del delantero y malestar en redes sociales, el tema escaló rápidamente y obligó a Velazco a pronunciarse sin filtros.

En una reciente entrevista, Velazco no ocultó su enfado y apuntó directamente contra quienes, desde su perspectiva, han descalificado el fichaje antes de que Gassama dispute un solo minuto con la camiseta crema. El administrador lamentó la agresividad de algunos comentarios y dejó una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas. “Hay tantos estúpidos que hablan estupideces”, expresó, en referencia a las reacciones más duras que circularon en redes sociales.

El directivo sostuvo que las críticas no consideran el trabajo previo que realiza la institución ni el análisis del comando técnico sobre el delantero. Además, remarcó que el club no está tomando decisiones impulsivas, sino que busca equilibrio entre lo económico y lo deportivo. En esa línea, recordó que Universitario sigue priorizando la sostenibilidad del proyecto y que fichar por presión no es parte del plan trazado para el 2026.

Pero lo que más llamó la atención fue que, según Velazco, muchas de las críticas se hicieron sin conocer el motivo real por el que Gassama aún no se une a la pretemporada. El administrador explicó que el delantero atraviesa un momento complejo a nivel personal, lo que generó que su llegada al país se postergue unos días. “Él tiene un problema familiar muy delicado, que esperemos se pueda solucionar”, indicó, pidiendo respeto y recordando que el futbolista también es un ser humano.

Sekou Gassama tuvo su mejor campaña en la 2023/24: 9 goles en 27 partidos con Anorthosis de Chipre. (Foto: @Universitario)

Velazco incluso detalló que la institución se encuentra acompañando al jugador en este proceso y que la información no se ha difundido antes por respeto a los familiares involucrados. En ese sentido, lamentó que el hincha ataque sin saber el contexto. “Pero el hincha sale a atacar… No sabe que el futbolista no es un robot”, señaló con evidente molestia.

El administrador también hizo énfasis en que Gassama no se encuentra desligado del plan físico del club. Señaló que el atacante, con formación europea, ya recibió un programa de trabajo especial para que pueda integrarse sin desventajas una vez que llegue a Lima. De acuerdo con lo que adelantó, la fecha estimada de incorporación sería en la quincena de enero, aunque existe la posibilidad de que su arribo se adelante si su situación familiar se resuelve positivamente.

Otro punto que subrayó Velazco es que la evaluación del fichaje debe darse en la cancha y no antes. Para él, la impaciencia ha generado cuestionamientos innecesarios tanto hacia él como hacia Álvaro Barco, director deportivo. Además, recordó que Universitario ha mantenido la base del tricampeonato y que cada refuerzo se ha elegido con el objetivo de fortalecer al equipo sin comprometer el balance del club.

Finalmente, el administrador reafirmó que la directiva confía plenamente en las condiciones de Gassama. Aseguró que cumple con el perfil solicitado por el comando técnico y pidió mesura antes de descalificar su llegada. Velazco considera que el delantero podrá demostrar sus capacidades una vez que supere su situación personal y comience a trabajar de forma presencial con el equipo.

Franco Velazco. (Foto: Universitario)

TE PUEDE INTERESAR