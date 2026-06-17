Universitario de Deportes aprovecha este receso por el Mundial para voltear la página tras un Torneo Apertura y Copa Libertadores para el olvido, con la salida de hasta dos entrenadores (Javier Rabanal y Jorge Araujo), y bajo rendimiento de varios jugadores, incluidos refuerzos que, en el papel, llegaron a la institución para darle un salto de calidad y seguir ganando títulos.

Al respecto, fue consultado el extrenador crema, Gregorio Pérez, quien se mostró muy confiado en que el club centenario logrará recuperar su mejor versión y celebrará como tiene acostumbrados a sus fieles hinchas que actualmente tienen muchas dudas y son duros críticos de la dirigencia del club.

“No voy a opinar. Tengo mucha gente conocida, amigos en la ‘U’ y están trabajando para retomar el camino que no me cabe la menor duda que lo van a encontrar rápidamente. La ‘U’ está muy bien, tiene un buen técnico, muy buenos dirigentes y son momentos que no se dan los resultados y en un equipo tan grande como la ‘U’, y la historia que tiene, repercute, pero siempre que llovió, paró. No pasa nada”, dijo el uruguayo a Radio Ovación.

Actualmente, los cremas se encuentran en un nuevo proceso con el experimentado entrenador argentino, Héctor Cúper, quien tomó las riendas del plantel sobre el cierre tanto del Apertura como de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que quedaron en el último lugar sin chances de Copa Sudamericana.

Como se recuerda, tras un breve paso por Universitario en 2020 y 2021, Pérez dejó la institución, pero con un grato recuerdo en los hinchas que le expresan hasta el día de hoy su respeto y cariño a través de redes sociales. Del mismo modo, el experimentado entrenador siempre está pendiente de lo que pasa en la institución crema.

Gregorio Pérez siempre fue muy cercano al hincha crema. (Foto: Universitario)

En otra parte del diálogo, Pérez se refirió al debut de su selección en el Mundial, que no pasó del empate ante Arabia Saudita, pese a que en el papel llegaba como favorita por la calidad de sus jugadores y un experimentado Marcelo Bielsa en la conducción técnica.

“Uruguay tuvo 2 caras en los 90 minutos. Una en el primer tiempo donde tuvo muchas carencias, sobre todo en el trato de la pelota. Fue muy distinto en el segundo tiempo donde trató de ser protagonista y jugó realmente como Uruguay tiene que hacerlo”, analizó Pérez.

Cabe mencionar que a inicios de 2024 anunció su retiro oficial de la dirección técnica, después de casi tres años de inactividad, debido a problemas de salud. Pese a su alejamiento de la profesión, siempre está presto para conversar con diversos medios de comunicación sobre la actualidad del deporte.

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