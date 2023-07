Antes de la media hora de juego, Matías Di Benedetto (24′) abrió el marcador luego de que el VAR ratificara que su remate entró por completo en el arco del ‘Delfín’. Previo al descanso, Marco Saravia (40′) puso el 2-0 y minutos después Alex Valera (45+3′) amplió la cuenta. Ya en el segundo tiempo, Luis Urruti tuvo en sus pieçl 4-0 de penal, pero Limousin le atajó su remate. Tras ello, Piero Quispe cerró el ‘telón’ para la’ U’ a los 71′. Eso sí, el gol del honor fue producto de un autogol de Emanuel Herrera sobre el final.

Sigue en su ley

Más allá de la magnitud del rival, este partido era el último ensayo que iba a tener Jorge Fossati antes de disputar la ida de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Corinthians. Por ello, el planteamiento y todo lo que se podía ver en el campo le iba a servir al técnico uruguayo para decidir si plasma la misma idea el martes en Brasil.

Y lejos de cambiar su sistema táctico, el ‘Flaco’ murió en su ley: contra Cantolao mantuvo la línea de tres atrás. Eso sí, se paró con dos mediocampistas defensivos, como Rodrigo Ureña y Jorge Murrugarra, lo que podría dar luces de cómo plantearía la llave de ida ante el ‘Timao’. Ya con el marcador a favor, dejó como ancla al ‘Pitbull’ y soltó más a ‘Murru’ para que toque mejor con Horacio Calcaterra.

Movió el equipo

Si bien este partido era por los puntos, la llave del martes no tiene margen de error, por lo que Fossati, debido a la seguidilla de partidos, decidió darle un descanso a algunos de sus titulares, pensando en la Sudamericana. No alineó a Diego Romero para evitar alguna lesión, ya que él tapará ante el ‘Timao’. También le dio ‘respiro’ a Williams Riveros, Martín PérezGuedes y Piero Quispe.

Esto hizo que Jorge Murrugarra y Marco Saravia tengan su oportunidad en el equipo titular luego de varios partidos. Saravia suplió a ‘Tarzán’ y no desentonó marcando incluso el segundo gol de cabeza. ‘Murru’ también hizo un buen papel reemplazando a Pérez-Guedes. Y ya con el 3-0 a favor, Fossati le dio minutos a Piero Guzmán en el segundo tiempo (por Di Benedetto).

Marco Saravia anotó el 2-0 de Universitario vs. Cantolao. (Video: Liga 1 Max)

Se quitó la sal

Aunque Alex Valera no suele tener malos partidos con Universitario, las últimas fechas había una alarmante tendencia: el delantero no anotaba. Ante Alianza Atlético tuvo varias opciones, pero no estuvo fino de cara al arco y la ansiedad parecía apoderarse de él; sin embargo, frente a Cantolao, pudo volver a celebrar luego de más de un mes de sequía.

El ‘20′ marcó el tercer tanto crema a poco de irse al descanso. Valera recibió un balón largo, chocó con su defensa, ganó la pelota y remató desde fuera del área para vencer a Limousin y llegar de nuevo ‘encendido’ para la llave contra Corinthians por la Sudamericana.

Alex Valera anotó el 3-0 de Universitario vs. Cantolao. (Video: Liga 1 Max)

De vuelta al ‘11′

La infantil expulsión que tuvo Nelson Cabanillas en Colombia frente a Independiente Santa Fe lo relegó, de manera inconsciente, del equipo titular. El lateral tuvo solo un minuto de juego ante Sport Huancayo en el final del Apertura y desde ahí su puesto había sido para José Bolivar. Y luego de tres fechas del Clausura, el ‘27′ volvió al equipo y dejó en claro la importancia que tiene en el esquema de Fossati.

Con su buen manejo de balón y centros precisos, Cabanillas fue clave para construir la victoria crema ante Cantolao. Fue quien asistió en el córner a Saravia y además, de acuerdo a los datos de Sofascore, completó cuatro de siete centros, cuatro de nueve balones largos, dio dos pases claves y acertó 41 de 56 pases.

De a pocos

Ya lo había dicho Jorge Fossati que Edison Flores iba a tener minutos de manera progresiva a fin de ponerse a punto futbolístico. Y si ante Alianza Atlético tuvo 28′, esta vez disputó 32′. ‘Orejas’ entró con el marcador resuelto por Alex Valera para estar cerca del área y seguir acumulando ritmo, pensando en Corinthians.

De acuerdo a los datos de Sofascore, ‘Orejas’ dio 17 toques, acertó 11 de 13 pases, realizó un pase clave. Además, ganó un duelo de tres posibles abajo y recibió una falta. Si bien físicamente no tiene problemas, aún está lejos de su mejor versión, pero irá acercándose a ello a medida de que vaya sumando más minutos.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.