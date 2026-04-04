Minutos antes de que ruede el balón en una nueva edición del clásico del fútbol peruano, Universitario de Deportes se tomó un momento para mirar hacia su historia y rendirle un merecido reconocimiento a uno de sus exdefensores más recordados: Luis “Cuto” Guadalupe, quien acaba de cumplir 50 años.

El homenaje se realizó en el mismo escenario donde tantas veces defendió la camiseta crema. La dirigencia del club, encabezada por el director deportivo Álvaro Barco y el administrador temporal Franco Velasco, fue la encargada de entregarle un presente conmemorativo en medio de un ambiente cargado de emoción.

Guadalupe, visiblemente conmovido, ingresó al campo acompañado de sus hijos, quienes estuvieron a su lado durante este momento especial. La escena reflejó no solo el reconocimiento a su trayectoria futbolística, sino también el lado más familiar y humano del exjugador.

Luis Guadalupe junto a sus hijos en un reconocido homenaje por parte de la U | Foto: Fernando Sangama - GEC

El “Cuto” recibió una camiseta de Universitario especialmente diseñada para la ocasión, la cual incluía una placa en alusión a sus 50 años. Con ella en manos, posó para las fotografías junto a los dirigentes cremas, dejando una postal que rápidamente quedará en el recuerdo de los hinchas.

El exdefensor es ampliamente recordado por haber sido parte de una de las etapas más exitosas del club, al integrar el plantel que logró el tricampeonato nacional entre 1998 y 2000. Su entrega y carácter dentro del campo lo convirtieron en un jugador identificado con la institución.

Durante el breve pero significativo acto, los aplausos no se hicieron esperar desde las tribunas, donde los aficionados reconocieron a uno de los suyos. Fue un gesto sencillo, pero cargado de simbolismo en la previa de un partido de alta tensión.

Así, en medio de la expectativa por el clásico, Universitario encontró espacio para homenajear a una figura de su historia reciente, recordando que más allá de la rivalidad, el fútbol también se construye desde la memoria y el reconocimiento.

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