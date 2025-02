La inminente partida de Rodrigo Ureña sigue siendo un tema sensible en Universitario de Deportes. Por más que Fabián Bustos aseguró sentirse tranquilo con el plantel que tiene, lo cierto es que la ausencia del chileno se sentirá en los partidos de alto nivel de intensidad, los mismos que afrontarán los cremas en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

En medio de estas dudas sobre quién debería ser el reemplazante del ‘Pitbull’, Bustos mencionó en su momento que cuenta con jugadores como Horacio Calcaterra y Jorge Murrugarra para cumplir el rol de volante ancla. Recordemos que cuando Ureña hizo falta por suspensión o lesión, ambos rindieron con creces y supieron estar a la altura.

Así pues, en una reciente entrevista con Al Ángulo, Calcaterra se refirió a esto y manifestó sentirse cómodo jugando como ‘5’, pues tiene más contacto con la pelota y le permite conectarse con sus compañeros con mayor frecuencia. Asimismo, elogió la capacidad de Murrugarra para también asumir dicho desafío cuando Bustos lo requiera.

“La verdad que jugar de ‘5’ es una posición que me gusta y me siento cómodo. Este año todos los partidos que jugamos los hice ahí, pero también sé que ‘Murru’ (Jorge Murrugarra) es un gran jugador. Soy cercano a él y siempre positivo para el que le toque jugar. Siempre hay que poner por delante el equipo”, sostuvo.

Belgrano todavía no concreta el fichaje de Rodrigo Ureña. (Foto: Universitario)

En esa misma línea, ‘Calca’ habló sobre las diferencias que hay entre él y Ureña jugando en la posición de mediocampista central. “Yo creo que Rodrigo Ureña es muy técnico, su fuerte es el cambio de juego. Si bien siempre tiene el pase visto, él se toma un tiempo más. Yo a lo mejor soy de un juego más simple, no pararla tanto. No tenía idea que iba a jugar de ‘5’; donde sea voy a ser feliz”, agregó.

A propósito del rol que cumple en el centro del campo, Horacio Calcaterra hizo pública su incomodidad sobre las opiniones que señalan que los árbitros siempre le perdonan la primera falta que hace en cada partido, incluso si esta amerita una amonestación o una tarjeta roja. Además, afirmó sentirse condicionado por esas aseveraciones sobre su juego.

“Me molesta que digan que siempre me perdonan la primera jugada. Hay jugadas en las que voy fuerte y sí son para tarjeta, pero no voy nunca con mala intención. Yo tampoco me he quejado cuando he recibido un montón de faltas fuertes. Cuando hablan puntualmente de un jugador, eso te perjudica en la cancha porque, como todos, los árbitros también leen”, concluyó.

Horacio Calcaterra ganó dos títulos con Universitario y cuatro con Sporting Cristal. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de cerrar su último amistoso de pretemporada, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Comerciantes Unidos por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho encuentro está programado para el domingo 9 de febrero desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping TV y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





