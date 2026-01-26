El tricampeón peruano, Universitario de Deportes, se estrenará en el Torneo Apertura de la Liga 1 ante ADT en el Estadio Monumental. El duelo está programado para el próximo domingo 1 de febrero y ya se inició la venta de entradas para el debut de los cremas, tras su goleada del último sábado ante la Universidad de Chile.
A través de sus canales oficiales, la ‘U’ informó que en apenas unos minutos se agotaron todas los boletos para la tribuna norte, por lo que los interesados en asistir a este partido solo pueden comprar localidades para sur, oriente y occidente.
Las entradas están disponibles en la web de Ticketmaster, con precios que van desde los 25 hasta los 160 soles. Además, se habilitaron algunos cupos para la experiencia crema que tiene un costo de 450 soles por persona.
El último sábado, tal y como acostumbra, el hincha de Universitario llenó su estadio para la presentación del plantel profesional en la denominada ‘Noche Crema’.
Además de un gran espectáculo que incluyó la presentación de una banda musical internacional, la ‘U’ venció por goleada a la Universidad de Chile por 3-0 con goles de Martín Pérez Guedes, Álex Valera y José Rivera.
Los dirigidos por el español Javier Rabanal se mostraron muy superiores de inicio a fin y esto se vio reflejado en el marcador. Este encuentro sirvió para darle rodaje al equipo, a pocos días del debut.
