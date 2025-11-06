Fue una de las piezas que mejor encajó en el mediocampo de Universitario durante la conquista del tricampeonato. Aunque su llegada generó algunas dudas, su rendimiento fue clave para sostener al equipo en la recta final del Clausura. Sin embargo, su continuidad es una de las grandes interrogantes en la planificación del 2026. A préstamo en el club ‘crema’, su carta pase pertenece a César Vallejo, y los rumores sobre un posible regreso al norte del país crecían. Ahora, el propio jugador ha roto su silencio.

El volante de 30 años se refirió a las especulaciones que lo colocaban fuera de Universitario para la próxima temporada. Si bien indicó que, contractualmente, la decisión no depende de él, fue muy claro al expresar su deseo personal. Asimismo, resaltó que le guarda un gran aprecio a la institución ‘poeta’, pero que su presente profesional pasa por otro lado.

Antes de hablar de su futuro, Vélez reveló la que, para él, fue la clave fundamental del éxito del tricampeonato. El jugador no apuntó a lo táctico, sino a la fortaleza del vestuario. “El grupo, el grupo es muy importante. La verdad que cuando tienes un grupo con una sola idea, con un solo objetivo, eso es muy importante y yo creo que eso fue la base principal. Porque cuando están todos en una sola idea, en un mismo camino, es más fácil. Yo creo que eso ayudó para lograr el tricampeonato”, indicó a Colectivo World.

Universitario consiguió el tricampeonato en Tarma. (Foto: Fernando Sangama/GEC)

Ese grupo, sumado al fervor de la hinchada, ha calado hondo en el jugador. Vélez, que incluso se tomó una foto viral en Ica con su familia haciendo el gesto de la ‘U’, confesó que la magnitud del club lo ha sorprendido: “Lo que genera este club a nivel nacional es otra cosa. Tengo una experiencia de Vallejo, tengo un grande cariño a Vallejo, pero este club es totalmente diferente”.

Este sentimiento se traduce en un deseo claro de permanecer en Ate. “Yo me quiero quedar acá, eso no hay duda. Yo le tengo un gran cariño y aprecio a César Vallejo, pero esto es parte de mi carrera como profesional. De seguir creciendo, logrando éxitos y Universitario hoy es lo que más me conviene, hablando personalmente. Pero bueno, es un tema que ya no depende de mí”, indicó.

Jairo Vélez llegó cedido a préstamos de la Universidad César Vallejo. (Foto: GEC)

Otro tema que genera expectativa en torno a su figura es la posibilidad de ser convocado a la Selección Peruana. Su nombre fue rumoreado para la última lista de Manuel Barreto, y aunque finalmente no apareció, Vélez se refirió a esa posibilidad con mucho entusiasmo, pero también con cautela.

El jugador, que ya suma siete años en el país, afirmó que se sentiría honrado. “Yo siempre lo he dicho, ya tengo acá en Perú mi sexto año consecutivo. Si le agregamos lo de la San Martín, sería el séptimo. Siempre me han tratado bien. Tengo muchos amigos peruanos, por la iglesia tengo amigos en todo el Perú”.

Pese a su deseo, fue respetuoso y dijo que no busca forzar un llamado a través de la prensa. “No trato de adelantarme porque espero que llegue ese momento de decir que quiero ir y por ahí que nunca llega. No quiero pasar de atrevido”.

Finalmente, el volante confesó la importancia que tendría ese llamado en su vida profesional, catalogándolo como el máximo logro al que podría aspirar un futbolista. “¿Que es lo más grande que para un futbolista? Estar en la selección. Si se da, pues imagínate”, concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar durante la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU en todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

