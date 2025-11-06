Desde que dejó el fútbol peruano para tener su revancha en el extranjero, a Erick Noriega no le costó ganarse la titularidad en Gremio y hasta la fecha registra 12 compromisos disputados en el Brasileirao, todos ellos desde la oncena inicialista. Sin embargo, esto no implica que la prensa brasileña no le vaya a exigir más en cada jornada, tal como acaba de pasar tras la derrota por 1-0 a manos de Cruzeiro.

En el encuentro correspondiente a la fecha 31 de Brasileirao, el ‘Tricolor’ no pudo hacerse fuerte en casa y perdió por la mínima diferencia en un duelo donde le costó generar acciones de peligro, y que además obligó a Tiago Volpi a erigirse como la figura con cinco paradas, tres de ellas dentro del área. Esto, por supuesto, habla mal del engranaje defensivo armado por Mano Menezes.

Si bien el rendimiento de Noriega no fue malo, los medios especializados que cubren el día a día de Gremio ya le empiezan a exigir ser más determinante en este tipo de partidos. Para muchos, es uno de los mejores defensores del plantel junto a Walter Kannemann, quien le agrega la cuota de experiencia al bloque bajo del conjunto de Porto Alegre.

Las opiniones en Globo Esporte estuvieron algo divididas. Por un lado, en el análisis y la valoración individual de los que jugaron contra Cruzeiro, el ‘Samurái’ recibió una puntuación de 6 por parte del medio y 6.8 del lado de los hinchas que votaron. Además, la reseña señaló lo siguiente: “Fue un refugio seguro para la defensa, con buenas intercepciones y anticipaciones”.

Erick Noriega registra 12 partidos con Gremio en la temporada 2025. (Foto: Maxi Franzoi / AGIF)

Sin embargo, en una columna escrita por el periodista del mismo sitio, Rafale Favero, en donde explica las razones de por qué Gremio está teniendo un rendimiento irregular en esta recta de la temporada, el exjugador de Alianza Lima fue uno de los señalados juntos a Arthur. Pese a que considero que ya está consolidado en el equipo titular, hizo hincapié en su influencia de manera individual.

“Arthur y Noriega son dos fichajes que se han consolidado, pero no han sido determinantes por sí solos. Hay jugadores que alcanzan su máximo nivel con facilidad, como João Lucas, Dodi, Edenilson y Pavón, y el equipo en su conjunto parece estancarse en ciertos momentos del partido”, argumentó el comunicador.

Esto no le quita méritos a Erick Noriega; por el contrario, lo pone en el foco con un elemento a seguir dentro de Gremio, en donde esperan que su titularidad le permita alcanzar un segundo escalón en sus características, ahora que está jugando más como zaguero que como mediocampista. Veremos qué le depara en este cierre de temporada, donde su equipo está complicado en su lucha por clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta diciembre del 2028. (Foto: Gremio)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de perder por 1-0 a manos de Cruzeiro, Gremio volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Fortaleza, en el compromiso correspondiente a la fecha 33 del Brasileirao 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 9 de noviembre desde las 6:30 p.m. y se disputará en el Estadio Governador Plácido Castelo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer Erick Noriega en este partido.

