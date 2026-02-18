En el arranque del Torneo Apertura, cada decisión del comando técnico de Universitario de Deportes viene siendo observada con lupa. Mientras algunos refuerzos ya tuvieron la oportunidad de mostrarse, hay un nombre que todavía no ha aparecido en cancha y genera preguntas entre los hinchas. A pocos días de un partido exigente ante Sporting Cristal, Javier Rabanal rompió el silencio y explicó cuál es la situación actual de Miguel Silveira. El estratega español habló del proceso del volante, de los factores que influyeron en su ausencia y dejó en claro que su estreno no depende únicamente de una cuestión física. La expectativa crece, pero el momento aún está siendo cuidadosamente evaluado.

El técnico de Universitario de Deportes aclaró que el mediocampista brasileño se encuentra en buenas condiciones. Según explicó, para la primera fecha no estaba completamente listo y luego el contexto tampoco ayudó a forzar su presencia.

Uno de esos escenarios fue el duelo en la altura, donde consideró que no era ideal que un futbolista recién llegado y con meses de inactividad asumiera ese reto. “Para la primera fecha no estaba listo y la segunda fue en la altura; no era el mejor momento”, comentó en zona mixta.

Además, Rabanal fue claro al señalar que la competencia interna también ha influido. En la zona de tres cuartos de cancha, donde visualiza a Silveira, hay un nombre que atraviesa un gran presente: Jairo Concha. El rendimiento del volante nacional ha elevado la exigencia en ese sector.

Javier Rabanal. (Foto: GEC)

El DT explicó que, en partidos de alta tensión o tramos complicados, suele inclinarse por jugadores con mayor recorrido. Eso ocurrió recientemente, cuando optó por experiencia antes que por juventud para intentar sostener el resultado.

Sin embargo, el mensaje sobre Silveira fue optimista. “Está teniendo muy buenos entrenamientos y su debut está al caer. Él ya está preparado, ya es una decisión mía cuándo tirarlo al agua”, afirmó el entrenador, dejando abierta la posibilidad de verlo pronto en acción.

Eso sí, todo apunta a que el choque ante Sporting Cristal no sería el escenario más probable para su estreno. El compromiso está programado para el sábado 21 de febrero a las 4:00 p.m. en el Estadio Alberto Gallardo y, por el nivel de exigencia, el comando técnico evaluaría alternativas más consolidadas.

De esta manera, la presencia de Miguel Silveira dependerá del desarrollo de los próximos encuentros y de la lectura que haga Rabanal durante el partido. El volante está físicamente apto y a la espera de su oportunidad; ahora, la decisión final pasa exclusivamente por el entrenador.

TE PUEDE INTERESAR