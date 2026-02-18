Después de eliminar a Alianza Lima en la Fase 1 de la Copa Libertadores, 2 de Mayo dejó constancia de que, pese a que este está siendo su debut en el certamen continental, puede ser un rival de cuidado si consigue aprovechar los resquicios que detecta del otro lado. Sporting Cristal, al igual que los íntimos, también lo padecieron en el Estadio Río Parapití y por poco regresan a Lima con una derrota, rescatando un 2-2 en un cierre de partido que tuvo de todo.

Jugando con uno menos por la expulsión de Luis Iberico en los minutos finales del primer tiempo, los rimenses supieron mantenerse en partido en inferioridad numérica y no permitieron que el dominio de los paraguayos sea aplastante. Aunque el desenlace del partido fue una moneda al aire, el empate deja la llave abierta para que los ‘cerveceros’ puedan cerrarla en el Estadio Miguel Grau.

Eduardo Ledesma, director técnico de 2 de Mayo, analizó lo sucedido en Pedro Juan Caballero y consideró que pecaron en dejar que Sporting Cristal se defienda con la posesión. “Creo que sucedió lo que no queríamos. Durante mucho tiempo dejamos jugar al rival, dejamos que se defiendan con el balón y le permitimos sostener el balón incluso con diez hombres”, sostuvo en conferencia de prensa.

Esa misma línea, el estratega paraguayo elogió la jerarquía de un rival que tiene a un entrenador como Paulo Autuori en el banquillo, con dos Copa Libertadores y un Mundial de Clubes en su palmarés. Para él, la experiencia del entrenador brasileño fue crucial para que los bajopontinos mantengan la calma incluso con un hombre menos.

“Sabíamos que el rival tendría la posesión y que sabe cuidar el balón, ellos fueron inteligentes. Tienen a un entrenador con basta experiencia en este tipo de torneos, un equipo grande y nos achicaron los espacios para hacer nuestro fútbol. No estuvimos intensos como normalmente estamos”, afirmó.

Eduardo Ledesma es de entrenador de 2 de Mayo desde diciembre del 2025. (Foto: Getty Images)

Al ser consultado sobre la diferencia entre Alianza Lima y Sporting Cristal, especialmente por cómo fue el último encuentro en Matute, Ledesma consideró que son rivales con ideas de juego muy distintas y que eso lo llevó a preparar el partido de otra manera, lamentando la poca intensidad que tuvieron durante la presión tras pérdida, dejando que los visitantes se reagrupen con facilidad.

“Es diferente, el rival es distinto, el rival tiene otra manera de jugar. Sobre todo ellos se defienden bien con el balón, es un equipo que sabe jugar, pasan rápido la línea de balón. Nosotros tuvimos nuestra falla en no presionar rápido y dejar que ellos se organicen”, analizó.

En cuanto a la ansiedad de sus jugadores en los metros finales y cómo piensa resolverlo para el partido de vuelta, Ledesma aseveró: “Por momentos no nos animamos, esto es fútbol, el rival también juega y los detalles te hacen perder o ganar los partidos. También el jugador que está dentro del campo siente al público. Dentro del campo el jugador es el que decide, nosotros estamos para ayudarlos, pero es verdad que por ratos nos ganó la ansiedad”.

Sporting Cristal se llevó un buen resultado de Pedro Juan Caballero. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo será la vuelta entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo?

El encuentro de vuelta entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se disputará el próximo martes 24 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el Estadio Miguel Grau. En Paraguay el duelo se jugará a las 9:30 p.m., al igual que en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. En España iniciará a la 1:30 a.m. del miércoles 25.

¿Qué canales transmiten el Sporting Cristal vs. 2 de Mayo?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

