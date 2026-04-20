Cuando parecía que el triunfo en el clásico frente a Alianza Lima levantaría a Universitario de Deportes, ocurrió todo lo contrario. Aquella victoria en el Estadio Monumental terminó siendo un espejismo que no permitió que se viera el panorama completo, algo que finalmente terminó confirmándose en los siguientes partidos, colocando a Javier Rabanal en el ojo de la tormenta. La caída por 2-1 ante Melgar en Arequipa fue un golpe de knockout para los cremas: nuevamente evidenciaron la carencia de ideas como equipo y quedaron fuera de la pelea por el Torneo Apertura.

Desde las tribunas y las redes sociales, Rabanal es uno de los responsables de este mal momento de la ‘U’, pero no él único. Los jugadores también han sido señalados por el bajo rendimiento que vienen teniendo en los últimos partidos, con la excepción de Jairo Concha como el único que intenta algo diferente cuando está en el campo. No obstante, un solo jugador no es suficiente para levantar a un equipo que busca ser tetracampeón.

Además de los futbolistas, los directivos tampoco se escapan de los señalamientos. Franco Velazco, administrador provisional de Universitario, ha recibido fuertes críticas por cómo viene dirigiendo la institución desde que asumió el cargo, siendo comparado inevitablemente por Jean Ferrari. En esa misma línea, los ‘palos’ también van contra Álvaro Barco, director deportivo del club, quien dio el visto bueno para la llegada de Rabanal y varios de los fichajes que hasta el momento no han estado a la altura.

En medio de esto Javier Rabanal compareció ante los medios de comunicación y analizó lo sucedido en el Estadio Monumental de la UNSA. Según su óptica, los primeros cinco minutos condenaron a su equipo, pues en dicho lapso de tiempo llegaron los goles de Matías Zegarra (1′) y Jhonny Vidales (5′). El descuento de Jairo Concha (8′) ilusionó a muchos, pero finalmente terminó siendo insuficiente para que se concrete un hipotética remontada.

“Los primeros cinco minutos nos han lastrado para todo el partido, los dos primeros ataques nos han hecho dos goles y eso es lo que nos ha complicado bastante el resultado. Al final tuvieron algunas llegadas porque nos descubrimos para ir por el empate, pero los primeros cinco minutos marcan lo que ha sido el desarrollo del encuentro, el resto ha sido un encuentro igualado”, señaló en conferencia de prensa.

Javier Rabanal llegó a Universitario tras salir campeón en la Ecuador con Independiente del Valle. (Foto: Universitario)

Para el español, Universitario hizo los méritos para llevarse algo más de Arequipa, e incluso señaló que generaron más jugadas de peligro dentro del área que el equipo de Miguel Rondelli. “Melgar es un buen equipo, le hemos jugado bien y creo que hemos generado muchas más situaciones de área que ellos, pero es que con dos goles abajo era bastante difícil y eso que marcamos rápido para volver a estar en partido”, añadió.

Rabanal insistió que en los goles de Zegarra y Vidales los condenaron a luchar contra la corriente, sin poder levantarse para al menos volver a Lima con un punto. “El resultado no es justo, sin que quiera decir que merecimos ganar aquí. Era un partido para empate. Era merecido llevarnos un punto cada uno, pero no hemos podido superar esos cinco minutos malos a nivel de resultado”, agregó.

Por último, el director técnico que ayer cumplió 47 años, afirmó que Universitario todavía no está fuera de carrera por el título nacional y le dejó un contundente mensaje a la hinchada: cuando campeonaron en el 2023 con Jorge Fossati, no ganaron el Torneo Apertura y eso no cambió el trofeo que levantaron a fin de año. Rabanal aún cree en su proyecto deportivo, más allá de que por estas horas su permanencia en el club está bajo la cuestionamiento.

“A la hinchada no le puedo decir nada, ellos lo ponen todo, nos apoyan en cada campo, llenan el Monumental. Lo que les puedo decir es que nos sigan apoyando, por ahora hemos dejado menos puntos que el año pasado en el Apertura, en el 2023 se ganó el título sin ganar el Apertura y estoy convencido que jugando al fútbol como hemos jugado hoy (ayer), exceptuando los primeros cinco minutos, podemos campeonar y ganar el ‘tetra’”, finalizó.

Universitario tuvo un mal partido ante Melgar y no pudo levantarse en el Torneo Apertura. (Foto: Omar Cruz / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Melgar, Universitario volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 22 de abril desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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