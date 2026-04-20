Si para muchos la derrota ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores fue un golpe durísimo para Universitario de Deportes, esta última caída a manos de Melgar parece haber sido un punto de no retorno para el proyecto deportivo liderado por Javier Rabanal. El triunfo en el clásico hace unas semanas disipó las dudas sobre su permanencia de manera momentánea, algo que a esta hora no es nada seguro y hay altas probabilidades que durante las próximas horas tengamos novedades.

Según informaron en Al Límite, la directiva de Universitario viene analizando un cambio de timón a estas alturas de la temporada, considerando que las respuestas de Rabanal no han sido las esperadas y aún están a tiempo de corregir las decisiones que tomaron a inicios de año. Esto quiere decir que no sería descabellado pensar que el español tiene los boletos ganados para dejar de ser DT de la ‘U’.

Al cierre de esta nota, Javier Rabanal sigue siendo el director técnico del cuadro estudiantil; eso no está en discusión. Sin embargo, el tropiezo frente a Melgar no ha sido una simple derrota, pues con Alianza Lima y Los Chankas liderando el Torneo Apertura con 26 puntos, los 18 que tiene Universitario los coloca lejos de soñar con una remontada, por lo que este primer certamen de la campaña ya lo tiene perdido.

Javier Rabanal registra tres derrotas con Universitario. (Foto: GEC)

Si es que la reunión entre los directivos cremas y Rabanal no se dio anoche en el hotel de concentración en Arequipa, se dará hoy al llegar a la capital. En dicho diálogo harán una evaluación exhaustiva de cómo está el equipo, por qué han llegado hasta este punto y qué opciones de cambios hay sobre la mesa. En ese sentido, todo apunta que el español podría haber dirigido su último encuentro como entrenador de la ‘U’ contra Melgar.

En cuanto a números, Javier Rabanal ha dirigido a Universitario en 12 partidos, 10 por la Liga 1 y dos por la Copa Libertadores, con un saldo de cinco triunfos, cuatro empates y tres derrotas, además de 13 goles a favor y 11 en contra. En el Torneo Apertura, los merengues se ubican cuartos con 18 puntos, mientras que en la Libertadores están últimos en el Grupo B con un solo punto tras dos jornadas.

Según lo que dijo en su última conferencia de prensa, Rabanal se siente con fuerzas para seguir y confía en levantar esta situación. Uno de sus principales argumentos es que cuando la ‘U’ ganó el título nacional en el 2023, no necesitó ganar el Torneo Apertura. No obstante, las dudas sobre su continuidad siguen latentes y desde afuera los hinchas exigen cambios drásticos para enmendar todo lo malo que hizo la directiva en estos primeros cuatro meses del año.

Javier Rabanal está bajo la lupa tras el mal presente de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Melgar, Universitario volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 22 de abril desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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