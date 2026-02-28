Universitario de Deportes afina los últimos detalles para un partido que promete sacar chispas este domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental. El equipo crema se prepara con todo para recibir la dura visita del FC Cajamarca por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, con la gran obligación de sumar una victoria en casa ante su fiel hinchada. Sin embargo, la semana de trabajos en Campo Mar no ha sido nada tranquila para el comando técnico, ya que las lesiones volvieron a golpear la puerta del vestuario en el peor momento posible, generando muchísima preocupación de cara a este exigente compromiso.

El entrenador español Javier Rabanal viene teniendo varios dolores de cabeza para armar su alineación titular en este arranque de campeonato. Cuando parecía que ya tenía el equipo definido para buscar los tres puntos el fin de semana, los problemas físicos de último minuto lo obligan a mover sus piezas de emergencia.

A su vez, también a dejar fuera de la lista a jugadores de mucha jerarquía que habitualmente le dan seguridad al plantel. La principal inquietud dentro del campamento merengue gira en torno al estado de salud de César Inga. El defensor nacional se ha convertido en una pieza inamovible y es un habitual titular en el esquema defensivo de la ‘U’.

César Inga presentó dolencias y lo deja fuera de la lista de convocados de Javier Rabanal. (Foto: Liga 1)

Lamentablemente, el jugador viene arrastrando diversas molestias musculares que le han impedido entrenar con total normalidad junto al resto del grupo. Por esta razón, su presencia frente al conjunto cajamarquino no está asegurada y es duda hasta el pitazo inicial.

La noticia que encendió las alarmas entre los fanáticos fue adelantada por el periodista Gustavo Peralta a través de sus plataformas sociales. El comunicador detalló exactamente qué es lo que está pasando en la concentración de Universitario.

“César Inga está con molestias musculares y no concentraría ante FC Cajamarca”, informó Peralta de manera contundente sobre la delicada situación médica del veloz zaguero merengue. “Se define terminando la práctica pero no lo quieren arriesgar”, agregó el periodista sobre la postura oficial del club.

Se conoció la lista de convocados para el partido ante FC Cajamarca. (Foto: @Universitario)

Sin embargo, horas más tarde, dicha información fue confirmada por el mismo club ‘merengue’, que liberó la lista de convocados oficial de Javier Rabanal y, efectivamente, el nombre de César Inga no apareció. Lo mismo, sucedió con Horacio Calcaterra, que será el otro ausente para este partido.

El estratega español, antes de este choque tan vital en Ate, recibió también esa dura noticia, pero muy al contrario de lo que se pudo conocer de Inga, en esta ocasión no se explicaron al 100% los motivos. Miguel Silveira, es quien aparece en la lista, que ocupa la posición de mediocampista y espera su debut oficial con la ‘U’.

TE PUEDE INTERESAR