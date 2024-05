Uno de los refuerzos más cuestionados del hincha merengue en el año del centenario de Universitario de Deportes es sin duda Diego Dorregaray. El delantero argentino, proveniente de la liga de Chipre, todavía no convence a la afición crema y tampoco ha podido hacer valer su condición de refuerzo como tal, al no ser titular en el equipo de Fabián Bustos. Sin embargo, Jean Ferrari, administrador del conjunto de Ate, salió al frente y destacó las condiciones del atacante de 32 años en una reciente entrevista.

En el programa digital ‘Oscar Torres en la Red’, Ferrari defendió al delantero que lleva cuatro goles esta temporada. “Dorregaray es un buen delantero, es una buena contratación. Siempre se espera más, pero nosotros buscamos objetivos institucionales, no objetivos personales. De qué me sirve que [Andy] Polo salga elegido jugador del año sino salimos campeones”, declaró.

En otro momento de la entrevista, Ferrari también habló sobre los reiterados reclamos que suele hacer en el torneo. “Hay que de alguna manera alzar la voz, sobre todo en ciertos momentos, porque esto no pasa todo el campeonato, pasa en ciertos momentos cuando hay definiciones para salir campeón, para pelear torneos internacionales o descensos. Conozco perfectamente los tiempos, sé como exfutbolista que yo, cuando un árbitro te quiere inclinar la cancha. No pasa por un tema de lloriqueo, sino por un tema de reclamo, como se dice coloquialmente ‘el que no llora, no mama’”, enfatizó.

Por otro lado, el administrador crema se refirió a algunos árbitros que para su opinión han venido perjudicando a los cremas en el tiempo que lleva a cargo del club. “Nosotros hemos mandado ya la carta a la CONAR. Yo tengo nombres puntuales de dos árbitros, me parece que Michael Espinoza y Joel Alarcón, no sé si tienen algo puntual contra la ‘U’, o algo directamente conmigo o con nosotros; por eso, yo prefiero evitarlos, mandado un documento. Es por un tema de prevención y que después no entremos en polémica sobre lo que haya pasado en cancha cuando arbitran estas personas”, señaló.

¿Qué resultados necesita Universitario?

En la última fecha del Apertura, Universitario recibirá a Los Chankas en el Estadio Monumental. Para ganar el certamen y dar un paso importante en su camino rumbo al título nacional, los cremas necesitan ganar y esperar que Sporting Cristal pierda o empate en su visita a Comerciantes Unidos. De esta forma, los merengues llegarían a los 40 puntos y los rimenses no podrían igualarlos.

¿Qué pasa si Universitario y Sporting Cristal ganan en la última fecha? Entonces todo se definirá por diferencia de goles. En estos momentos, los cerveceros llevan la delantera con +23; mientras que la ‘U’ tiene una diferencia de +21. Esto significa que la ‘U’ deberá anotar muchos goles hasta superarlos en la diferencia, si es que ambos ganan en la última jornada.

Ahora, si la ‘U’ empata o pierde ante Los Chankas, y Cristal obtiene la victoria, los rimenses conseguirán el certamen, mientras que los de los Fabián Bustos se quedarán con las manos vacías. Sería un duro golpe para Universitario, que busca campeonar en su Centenario.

A qué hora y dónde ver Universitario vs. Los Chankas

El próximo partido de Universitario será ante Los Chankas, en el duelo válido por la fecha 17 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso se disputará el sábado 25 de mayo en el Estadio Monumental, desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido en exclusiva por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de la parrilla de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App (antes Movistar Play).

La ‘U’ y Sporting Cristal son quienes tienen más posibilidades de quedarse con el Torneo Apertura (ambos están en la cima con 37 puntos). El que lo haga, dará un paso importante en su camino hacia el título nacional a fin de año. Por supuesto, ser campeón es una obligación para los ‘merengues’, teniendo en cuenta que 2024 es el año de su centenario. Sin duda, nos espera una fecha final de infarto.





