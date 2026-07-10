Universitario de Deportes se jugará, en el Torneo Clausura de la Liga 1, su última ficha para salvar la temporada 2026, luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores prematuramente en fase de grupos, sin chance de playoffs de la Copa Sudamericana, y en medio de duras críticas a la dirigencia por la conformación del plantel. Por ello, bajo la dirección técnica del argentino Héctor Cúper, jugará un amistoso de preparación ante Millonarios FC de Colombia.

Este encuentro tendrá un condimento especial, pues será el debut de Gianluca Lapadula, delantero ítalo peruano de amplia carrera en el fútbol europeo y que decidió aceptar la propuesta del club crema que necesitaba, con urgencia, reforzar su ataque. Precisamente, el futbolista de 36 dejó un mensaje en la previa a este partido.

“Hola, cremas. Este sábado los esperamos en casa para el duelo contra Millonarios. Será una tarde muy especial. ¡Y dale ‘U’!”, dijo Lapadula, a través de un video difundido en los canales oficiales de Universitario, para invitar a los hinchas del club para que colmen las graderías del Estadio Monumental.

MENSAJE DE LAPADULA

𝗧𝗘𝗡𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗨𝗡𝗔 𝗖𝗜𝗧𝗔 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗠𝗢𝗡Ⓤ𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟 🏟️💛



¡Que este sábado las tribunas vibren con nuestro aliento!



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El partido amistoso ante Millonarios FC está programado para este sábado 11 de julio desde las 3:30 p.m. en el Estadio Monumental de Ate y la transmisión estará disponible a través dle canal de YouTube UniversitarioTVU.

Cabe recordar que la ‘U’ es el vigente tricampeón peruano. Sin embargo, no ahn tenido éxito a la hora de fichar a sus delanteros como Diego Dorregaray, Diego Churín o Sekou Gassama. Todos ellos dejaron el club, sin pena ni gloria, pese a que los dos primeros fueron parte de títulos.

Álex Valera es, hasta el momento, el delantero titular del club y su rendimiento siempre estuvo por encima de los antes mencionados. La idea con la incorporación de Lapadula es que la competencia interna potencie su nivel en beneficio de los intereses del equipo y para darle variantes a Cúper.

Lapadula fue parte de los trabajos de pretemporada en Campo Mar. (Foto: Universitario)

Otro jugador que tendrá oportunidad de jugar su primer partido con camiseta de Universitario es Adrián Quiroz, exfutbolista de Los Chankas y seleccionado nacional. El mediocampista tuvo una gran primera parte del año y se sumó como refuerzo para el Torneo Clausura.

Los cremas debutarán en el segundo torneo del año en Tarma ante ADT, el próximo sábado 18 de julio desde la 1:15 p.m.. En la segunda jornada será local en el Estadio Monumental frente a Cusco FC viernes 24 desde las 8:30 p.m..

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