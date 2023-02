Puedes perder con cualquier rival, menos frente al de toda la vida...

Duele el hecho de ver esta situación. Hay que cambiar desde los jugadores, son los únicos que pueden revertir esta situación y darle un panorama diferente. Esperemos que todo esto cambie, ya estamos cansados de esperar y esperar. Duele que te ganen en casa.

Como exdelalantero, la eficacia manda en el fútbol. Alex Valera está con el arco de espaldas, pero su eficacia también depende del funcionamiento del equipo...

Esto no es tenis, acá las situaciones están basadas a diez jugadores más. Uno como delantero depende del compañero. Hay que mejorar algunos movimientos con Valera. El técnico debe mejorarlo. Nadie puede negar el compromiso que tiene con el equipo, pero el delantero vive del gol.

Y de no ser así...

Del pase gol, el trabajo sucio, pero cuando un equipo pierde lamentablemente no se ve nada de eso. Eso no se vio en el clásico.

¿Te sorprende la suplencia de Piero Quispe?

Yo no me voy a meter en temas del técnico por respeto a lo que está desarrollando Universitario. Sabrá qué hacer, y tomar sus decisiones. El día a día en los entrenamientos es lo que te da para saber como estás para el partido del fin de semana. A veces no todo se puede dejar de guiar en las prácticas. Hay jugadores que en las prácticas se miden, pero en los partidos se dan íntegros. No sé cuál es la situación de Quispe, ya que no estoy en el día a día, pero esperemos se solucione por el bien del equipo. Universitario necesita salir de esta situación, deben lograr el campeonato que ha sido esquivo hace tiempo. Acá no interesa quiénes están, sino los que puedan apoyar lo hagan con todo el corazón por el bien de Universitario. La ‘U’ está por encima de todos.

El próximo año es el Centenario de Universitario...

Ojalá haya gente más identificada con la ‘U’ en el club, lo necesitan. Ayer (en el clásico) se notó eso en muchos aspectos. Ustedes saben a qué me refiero. Yo lo digo honestamente, si se me da la oportunidad de ir, no tendría ningún reparo en ayudar a Universitario. A mí me interesa que a la ‘U’ le vaya bien, y prepararlo para el Centenario porque necesitamos salir de esta situación en la que estamos.

Hace poco debutaste como entrenador en Colombia, y constantemente estás capacitándote en el exterior. ¿Estás preparado para dirigir a Universitario?

Acá muchos hablan de la experiencia. No sé a qué le llaman experiencia. La experiencia se gana entrenando. Ya el mundo está dando un giro. Se está demostrando en Argentina, en Colombia, en Europa, donde están dando oportunidades a la gente joven, de la casa, en los clubes. Mira lo que hace Gago en Racing, Ibarra en Boca, en la misma selección de Argentina con Scaloni. Todos los periodistas le daba duro, no creían en él, e hizo algo que muchos técnicos de experiencia no lograron a lo largo de los años. He tenido la fortuna de ser asistente técnico tres años, me fui a especializar a Europa, México, y hasta el año pasado estuvo activo.

¿Qué pasó?

Lamentablemente renuncié al equipo. Quiero formar parte de un comando técnico, ya que lo tengo, solo espero la oportunidad de dirigir. Cada vez que uno habla de oportunidad, dicen que quieren gente de experiencia. Bueno, que sigan pensando que una persona de ochenta años va a seguir dirigiendo. Qué mejor que darle oportunidad a la gente que se ha preparado, que vive de esto, y que demuestre sus condiciones. Al final si no lo hace, chau y listo.

¿Faltan líderes en la ‘U’? En el clásico hubo dos situaciones que graficaron la ausencia de líderes. Una: la celebración de Pablo Sabbag tras su gol. Dos: la falta de Carlos Zambrano a Piero Quispe y posterior ademán...

Yo no estoy en contra de las celebraciones mientras no se falte el respeto. Succar, en Matute, no hizo nada malo. Uno puede celebrar, pero sin faltar el respeto a la hinchada, a los jugadores. Después, Quispe ingresó y le metieron mucha patada. Si yo veo que no defienden a mi compañero, voy y lo hago yo. Lo hice en su momento como futbolista. Mis compañeros dentro de la cancha son mis hermanos, nadie los puede tocar. Puedes meter una patada, sea con buena o mala intención, eso lo sabe el jugador que lo hace, pero los otros también tienen que hacerse sentir.

