Hay frases que encuentran la justicia cuando uno menos lo espera, anhelos que esperamos cumplir en algún momento de la vida. “Ser técnico de la ‘U’ es un sueño particular que tengo presente”, reveló Jorge Araujo en diálogo con este medio en agosto del 2020. Se le apareció la oportunidad en el camino. Casi dos años después, se está cumpliendo, aunque de manera provisional. Y es que ‘Coco’ se ha convertido en el técnico interino de Universitario de Deportes tras la salida de Álvaro Gutiérrez por la goleada que le marcó Alianza Lima en el Monumental.

El gusto de Jorge por el balón comenzó en la niñez mientras pateaba un balón en las polvorientas calles de su barrio de Los Olivos. Contó, en una entrevista con el diario El Amague, que en su cumpleaños número 9, Jorge Araujo Sánchez -su padre- lo recogió en el colegio y lo llevó al Estadio Lolo Fernández, primera casa de la ‘U’ ubicado en Breña. “Me fui y me probé. Ahí empezó todo. Quemé todas las etapas de menores hasta llegar a la segunda, a la U de América (equipo filial de Universitario) en el año 1997″, relató.

Sin embargo, no fue fácil para Jorge ser futbolista profesional. Y así lo narró su progenitor en el libro ‘El triunfo de la perseverancia’, en el que contó los baches que enfrentó ‘Coco’, como los comentarios negativos de algunos entrenadores o cuando a los 11 años un doctor le recomendó dejar el fútbol por una bronquitis. Padre e hijo no lo aceptaron. El sueño por llegar a primera pudo más.

Tricampeonato en Universitario

Fue en 1998 que el profesor Osvaldo Piazza, entonces técnico de Universitario, lo seleccionó para la pretemporada y finalmente debutó con los merengues el 8 de marzo de ese año, con una victoria ante Cienciano por el Torneo Apertura. Su posición era de defensa y lo entregaba todo por la ‘U’. Comenzó así su camino en las ligas mayores peruanas, en una época en que el cuadro crema les regaló a sus hinchas el tricampeonato de 1998, 1999 y 2000. Brillaba el equipo estudiantil.

Jorge fue parte de esos títulos, de aquel momento histórico. “No fui un referente porque era juvenil, pero sí tuve la oportunidad de jugar muchos partidos del tricampeonato. Jugué la final del 98; la del 99 no la jugué, pero jugué todo el Apertura y fuimos la defensa menos batida. En la final del 2000 fuimos un equipo totalmente amalgamado. En el Apertura y Clausura estuvimos muy por encima de muchos equipos y siempre se nos dieron los resultados, sobre todo con Alianza y Cristal, que les pudimos ganar durante todo el año (un empate con los celestes)”, dijo a El Amague.

Apertura 2008 y ascenso con Cantolao

Tras su paso por Universitario, ‘Coco’ compitió en clubes como Alianza Atlético de Sullana, Cienciano, José Gálvez y Sport Boys. Y regresó a la escuadra crema en 2008, cuando estuvo comandada por Ricardo Gareca, hoy técnico de la selección nacional. Aquel año, la ‘U’ se impuso en el Torneo Apertura. En el duelo decisorio contra Cienciano, disputado el 2 de julio, Araujo marcó el segundo gol de la victoria, y el resultado quedó 3-1.

Ese día el Monumental se había llenado de miles de aficionados esperando celebrar al final de la jornada. Los merengues habían jugado bajo presión, pero Jorge ya sabía cómo enfrentar ese tipo de situaciones. Con la victoria, cumplieron con la hinchada. Hasta hoy, sin embargo, ‘Coco’ no consigue entender qué pasó para que la ‘U’ no haya ganado el campeonato de esa temporada.

Jorge Araujo integró el equipo comandado por Ricardo Gareca que ganó el Torneo Apertura 2008. (Foto: El Comercio)

Al año siguiente, en 2009, fue cedido a Total Chalaco y en los ciclos posteriores vistió la camiseta de Juan Aurich, León de Huánuco, otra vez de Sport Boys y otra vez de Cienciano. También se puso la vestimenta de la Academia Cantolao y ayudó a que en 2016 el equipo ascienda a primera división. Siguió con el ‘Delfín’ en 2017, hasta que ese mismo año optó por retirarse como futbolista. Empezaba un nuevo periplo en su vida: la de técnico.

Su carrera como entrenador

Después de colgar los chimpunes, fue asistente del comando técnico de Cantolao y asumió como entrenador principal de ese equipo en octubre del 2018, durante el Clausura. Por las fechas en que ingresó, su primer partido fue contra Alianza Lima, en donde su club cayó derrotado por 2-0. Sin embargo, ‘Coco’ no lo cuenta como su primer encuentro, ya que no tuvo el tiempo suficiente de preparar alguna estrategia con sus dirigidos, pues recién había asumido su cargo. En los duelos restantes sí armó un plan y obtuvo 4 victorias en 5 enfrentamientos. Sumó los puntos suficientes para darle tranquilidad a su plantel. Había comenzado con buen pie.

“Cuando Jorge asume el equipo, lo primero que sentí era que le daba mucha confianza a sus jugadores. (...) Nos pedía, principalmente, que seamos un equipo súper entregado, compañeros dentro del campo. La verdad es que me sentí muy cómodo trabajando con el profesor”, dice Orlando ‘Chino’ Contreras, quien fue dirigido por Araujo cuando estaba en Cantolao. Destaca también el respeto que ‘Coco’ tenía por todos sus jugadores.

En 2019, Jorge se quedó dirigiendo al ‘Delfín’ y estuvo al mando de 41 partidos, entre los correspondientes al torneo peruano y a los de la Copa Bicentenario. Obtuvo, en total, 14 triunfos, 12 empates y 15 derrotas. Y en el acumulado de la Liga 1, Cantolao se posicionó en medio de la tabla, en la casilla 11. “De todo el tiempo que tiene Cantolao en primera división, me parece que ese año fue el mejor puesto en que estuvimos y sin mayores contratiempos. Creo que hicimos un buen campeonato”, precisa el ‘Chino’ Contreras. No obstante, para el 2020, ‘Coco’ no continuó. Fue una decisión de la dirigencia.

Los equipos en los que jugó Jorge Araujo Universitario Alianza Atlético de Sullana Cienciano José Gálvez FBC Sport Boys Total Chalaco Juan Aurich León de Huánuco Academia Cantolao

Para el 2021, Jorge retornó al equipo que lo vio nacer como jugador profesional: a Universitario. Se encargó ese año de ser el coordinador de la jefatura de la Unidad Técnica de Menores. Y en 2022, tomó el cargo de director técnico de la reserva. En febrero, luego de la salida del profesor Gregorio Pérez por temas de salud, ‘Coco’ se iba a convertir en el entrenador interino, pero dio positivo a covid-19. Su sueño se habría frustrado. Pero meses después, tras el fracaso de Álvaro Gutiérrez, ha podido cumplir su sueño de manera provisional al ser designado, por la dirigencia crema, como el técnico interino.

“Es un entrenador con mucha proyección y potencial. También tiene la experiencia de haber jugado tantos años al fútbol. Se ha capacitado, ha estudiado. Me parece que es un técnico pragmático que va a saber utilizar los recursos que tiene”, señala Jorge Espejo, entrenador de fútbol, quien dirigió a ‘Coco’ en Sport Boys y Cienciano. “Estoy totalmente convencido de que Jorge tiene la capacidad absoluta para poder asumir y para poder utilizar bien los recursos que tiene la ‘U’”, añade.

Los números de Jorge Araujo con Cantolao

Encuentros Victorias Empates Derrotas 47 18 12 17

Espejo también indica que la designación de Araujo no debería ser interina, sino permanente, pero es consciente de que los entrenadores dependen de los números. “Estoy seguro de que le irá bien y esperemos que los resultados acompañen a un tipo que está totalmente identificado con la ‘U’. Es un tipo que nació de la ‘U’ y va a saber llevar al jugador de Universitario. En ese sentido, creo que los resultados favorables van a llegar muy rápido”, agrega.

¿Y cuál podría ser la idea de juego que trate de plasmar Jorge con los muchachos de Universitario? El ‘Chino’ Contreras puede dar algunas pistas. Relata que cuando ‘Coco’ llegó a Cantolao tenía la intención de que el equipo salga jugando con la pelota al ras del suelo y que si se perdía el balón, uno debía ser “agresivo para marcar”. “No sé si se va a quedar como entrenador interino o hasta fin de año, en todo caso, el tiempo que le toque estar, yo creo que le va a hacer bien a la ‘U’”, culmina el ‘Chino’. Tiene Araujo la tarea de que Universitario levante cabeza.

