La caída ante Alianza Atlético (2-1) en el Estadio Monumental fue un duro golpe para el comando técnico, los jugadores, la directiva y los hinchas de Universitario de Deportes. Luego de golear a Deportivo Garcilaso, se pensaba que una victoria ante los ‘churres’ podía motivar al plantel de cara al próximo reto por Copa Libertadores, ante Nacional de Uruguay, pero no fue así. Por ello, y con el reloj en contra, la administración tomó una decisión con respecto al futuro de Jorge Araujo en el banquillo de manera interina.

En la ‘U’ van a registrar a Jorge Araujo como DT oficial en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), debido a que por norma un técnico solo puede dirigir de manera interina dos partidos y el ‘Coco’ ya cumplió el límite ante Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético. De todos modos, su inscripción no tiene nada que ver con alguna decisión de la administración, comandada por Franco Velazco, sobre su futuro en el club. Es decir, no es seguro que vaya a continuar como DT hasta el final del torneo.

De hecho, la administración continúa en la búsqueda de un nuevo entrenador, según confirmó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X. De demorar la decisión, ‘Coco’ dirigirá ante Juan Pablo II en Trujillo este fin de semana. Lo que sí es confirmado es que su primer y único compromiso por Copa Libertadores será este miércoles ante Nacional de Uruguay en un duelo clave para los cremas con la mira puesto en seguir en carrera a octavos de final.

Por otro lado, la continuidad de Álvaro Barco como encargado de la gerencia deportiva del club también pende de un hilo. Franco Velazco tiene la última palabra al respecto y en las últimas horas la continuidad del exfutbolista estuvo en discusión. Si bien esta decisión va de la mano con los resultados, tomarán el tiempo necesario para evaluar los pro y contra porque tampoco abundan los gerentes deportivos en el mercado para reemplazarlo.

Con respecto al entrenador, en Universitario siguen teniendo como prioridad a Fabián Bustos, DT de Millonarios, y van a guardar especial atención en el duelo de mañana ante Sao Paulo por Copa Sudamericana en Colombia. Una caída del cuadro ‘embajador’ podría poner en tela de juicio la continuidad del entrenador argentino, por lo que sería más sencilla su posible vuelta a Ate.

En las últimas horas comenzaron a llegar en gran cantidad los CV’s de entrenadores de la región, siendo uno de ellos el entrenador argentino Omar de Felippe, pero en Universitario harán un tercer intento por Bustos confiando en poder convencerlo. Luego de eso activarán todas las demás alternativas, sabiendo también que Jorge Fossati, otro posible candidato, ya fue presentado en Liverpool de Uruguay.

Universitario buscará levantar cabeza este miércoles ante Nacional de Uruguay. | Foto: Fernando Sangama GEC

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Nacional de Uruguay, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 29 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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