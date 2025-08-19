El clásico del fútbol peruano siempre genera expectativa, pero una vez más llegó acompañado de polémica. Jorge Fossati, técnico de Universitario, no ocultó su incomodidad con la programación del choque frente a Alianza Lima, señalando que el calendario no ofrece las mismas condiciones para todos los equipos. El uruguayo advirtió que el poco tiempo de recuperación después de lo que será el duelo con Palmeiras, coloca a sus dirigidos en una situación desventajosa de cara al duelo más importante del campeonato.

Buscar revertir el resultado del posible último partido de Copa Libertadores para los ‘cremas’, será una tarea difícil por la amplia cantidad de goles que recibieron en la ida; por lo que empiezan a pensar más en lo que será el próximo partido por el torneo local, que es el clásico frente a Alianza Lima.

Y es que la ‘U’ igual buscará quedar en una mejor postura en Brasil, pero sienten que es difícil por las condiciones de la organización de la Liga 1. “Por un lado queremos seguir representando al fútbol peruano de la mejor manera pero porque como el fútbol peruano en otras áreas no piensa en nosotros, nosotros tenemos que pensar en Universitario, y en ese sentido tratar de dejar una buena imagen en Sao Paulo y a su vez también como entrenador me condiciona el hecho de que tengo que tenerlos bien a los dos días y medio”, comentó Fossati.

Universitario cayó goleado en el Monumental por Palmeiras. El marcador fue 4-0 en contra.| Foto: Fernando Sangama / GEC

Continuando con la misma premisa, el estratega también confirmó que Williams Riveros viajará a Brasil, a pesar de que no puede salir en la lista final del duelo por haber recibido una tarjeta roja en Lima. Sin embargo, si lo llevan, será justamente por revertir esas “desventajas” que acusan tienen.

“Es una decisión nuestra como cuerpo técnico, es algo que el grupo lo tomó muy bien y él mismo. Lo hicimos porque recién el viernes vamos a estar de vuelta, para no dejarlo entrenando solo. Nosotros tenemos la obligación de pensar un poco más allá, ellos concentrados en este partido, pero también más allá”, indicó.

Sabiendo que Alianza Lima tendrá, en papeles, unas horas más de descanso, a diferencia de la ‘U’, Fossati agregó: “Como nos condicionan innecesariamente a jugar el domingo y es claro que hay una ventaja deportiva y que no es para nosotros. Jamás pido ventaja pero no me gusta que me saquen ventaja, es nuestra obligación defender a nuestro club para que no nos saquen ventaja”, aseguró.

Universitario y Alianza Lima se miden en la fecha 7 del Torneo Clausura en Liga 1. (Foto: Composición / Getty Images)

La postura del entrenador se enmarca en un ambiente de tensión que rodea al torneo local, donde las decisiones arbitrales también han sido muy cuestionadas. Fossati volvió a responder por el gol anulado en el duelo frente a Sport Huancayo y las declaraciones del presidente de la CONAR, Víctor Hugo Carrillo, tratando de explicar dicha situación.

“No voy a discutir yo con un árbitro, tiene otra foto que yo no vi, yo la foto que vi está atravesando la línea azul a Carabalí, eso no lo vi en ninguna parte del mundo. Si eso dice que está bien, estamos completamente en desacuerdo pero él es la autoridad de los árbitros, yo soy un cualquiera, un técnico más y no me voy a poner a discutir yo con el árbitro y menos con el que se supone que sabe más, por lo menos por el cargo. Que no inclinen la balanza para ningún lado”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR