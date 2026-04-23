Luego de confirmarse su salida del Independiente Medellín, Alejandro Restrepo fue consultado por los rumores que lo colocan como posible candidato para asumir la dirección técnica de Universitario de Deportes luego de la salida de Javier Rabanal debido a los malo resultados del equipo merengue bajo su cargo. El entrenador colombiano decidió pronunciarse sobre el tema y aclarar cuál es su situación actual tras dejar el fútbol cafetero.

El estratega fue claro al señalar que, hasta el momento, no ha existido ningún acercamiento oficial por parte del cuadro crema. Pese a que su nombre comenzó a sonar con fuerza en el entorno del club de Ate, el técnico aseguró que no ha recibido ninguna propuesta formal para asumir el cargo.

“No hay ninguna oferta formal”, afirmó Restrepo al referirse a las versiones que lo vinculan con Universitario. De esta manera, el entrenador colombiano descartó que exista algún tipo de negociación directa con la institución merengue en medio de la búsqueda de un nuevo técnico.

Los rumores tomaron fuerza luego de que Independiente Medellín anunciara oficialmente el final de su ciclo en el club. La institución colombiana comunicó la salida del estratega tras una serie de resultados irregulares que terminaron marcando el cierre de su proceso.

Restrepo había asumido la dirección técnica del equipo antioqueño en 2024 con la intención de consolidar un proyecto competitivo. Sin embargo, los resultados obtenidos en el último tramo de la temporada provocaron que la dirigencia tomara la decisión de finalizar su etapa al mando del equipo.

A pesar de descartar un contacto formal con Universitario, el técnico colombiano dejó abierta la posibilidad de dirigir al club en el futuro. El estratega reconoció que llegar a una institución de gran historia en el continente sería un reto importante dentro de su carrera.

“Sería algo muy lindo”, comentó Restrepo al ser consultado sobre la posibilidad de dirigir a Universitario de Deportes. Sus palabras dejaron entrever que la opción no le resulta indiferente, aunque por ahora no existe ningún avance concreto.

Mientras tanto, en Universitario continúan evaluando diferentes alternativas para definir quién asumirá el comando técnico del primer equipo. En medio de ese escenario, el nombre de Alejandro Restrepo sigue apareciendo como uno de los candidatos que suenan en el entorno del club crema ya que ese es el sistema que usaba en el año 2024 cuando dirigia a Alianza Lima.

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