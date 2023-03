Fossati y sus fichas en Universitario: un acierto, una duda y otra certeza con miras a Cienciano.

Universitario de Deportes con tres victorias consecutivas en la era del técnico uruguayo Jorge Fossati figura momentáneamente en la tercera casilla de la tabla de posiciones del Torneo Apertura con doce unidades, aunque no con el mismo número de partidos jugados que el resto. Este punto es el que no es del agrado del ‘Flaco’, quien explicó sus motivos al término del entrenamiento en Campo Mar. “El tema de la tabla me parece que no debería ser analizado. La tabla no es real. Si me voy a poner a mirarla hay goles a favor, en contra, pero también la primera fila hay partidos jugadores, unos tienen siete, otros seis, también cinco. Lo ideal sería que se llegue a la normalidad, igualdad de partidos. Ahí se acaban las especulaciones”, declaró a Best Cable.

Consultado sobre la ilusión del hincha del universo crema en alcanzar el título nacional, indicó: ”De nada vale pensar en octubre o noviembre, el próximo viernes es el partido ante Cienciano, ese es mi foco, ir partido a partido”.

Urruti, el goleador en la era Fossati

Con Carlos Compagnucci era jugador de recambio pese a que sumaba dos goles (Cantolao y Alianza) sin redondear noventa minutos. Hablamos de Luis Urruti, quien desde que asumió la conducción técnica de la ‘U’ Jorge Fossati, el uruguayo volvió a la titularidad y hoy con su reciente doblete contra ADT disfruta de ser el goleador de los cremas en el torneo Apertura, con cuatro anotaciones, y como peruano.

“Para mí el juego y goles de Urruti no es una sorpresa, lo conozco desde River Plate de Uruguay. Tiene una actuación importante con el equipo, igual con todos, es lo importante, el grupo”, resaltó Jorge Fossati.

‘Tarzán’ está de vuelta

En plena concentración, mismo día del partido de la ‘U’ ante ADT de Tarma en el Monumental, el último sábado, el área de prensa informó que el defensa paraguayo Williams Riveros quedaba descartado del juego por un dolor en la región lumbar por contusión y esfuerzo. Marco Saravia tomó su lugar y no desentonó en la zaga.

Sin embargo, ayer ‘Tarzán’ despertó sano y trabajó con normalidad en Campo Mar. “Estuvo en los entrenamientos sin exigirse a fondo. Tiene muchas posibilidades de volver, pero Saravia lo hizo bien”, dijo el técnico Jorge Fossati.

¿Martín Pérez o Calcaterra?

Un sano dolor de cabeza tiene Jorge Fossati para afrontar su cuarto partido al mando de Universitario de Deportes, el viernes frente a Cienciano del Cusco en el estadio Monumental. Su dilema futbolístico es en arma su medular. Martín Pérez, de gran momento futbolístico, podría continuar siendo de la partida, pero el regreso al equipo de Horacio Calcaterra es otra posibilidad de cambio. Ante ADT de Tarma, los argentinos estuvieron a gran altura. La decisión la resolverá el técnico uruguayo en los últimos ensayos. Aunque tampoco es descabellado pensar que, algún día, podrían jugar juntos.

