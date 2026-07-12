José Rivera vivió una noche especial en el Estadio Monumental. El delantero de Universitario ingresó en el segundo tiempo y marcó un doblete para sellar la victoria por 2-0 sobre Millonarios en un amistoso internacional, pero más allá de los goles, sus declaraciones después del encuentro terminaron conmoviendo a los hinchas cremas. El atacante reconoció que atravesó meses muy difíciles y aseguró que sentía que no merecía vivir todo lo que le tocó pasar.

Rivera fue consultado por su actuación y no ocultó la emoción que significó reencontrarse con el gol. "Dos goles bonitos que son para la hinchada. Como lo dije, no merecía estar pasando todo lo que venía pasando. Hoy muestro mi compromiso frente a la hinchada. Creo que este es un lindo momento para festejarlo y pensar en adelante y en el inicio del campeonato“, expresó el atacante tras el compromiso.

El ‘Tunche’ también destacó la importancia del triunfo pensando en el inicio del Torneo Clausura. El delantero sostuvo que el amistoso dejó buenas sensaciones para el plantel y que el equipo buscará trasladar ese rendimiento al campeonato oficial. "Ambos goles son muy especiales. Suman bastante para el inicio del campeonato. Somos un equipo fuerte. En la primera instancia no nos fue bien, pero esta vez vamos a mostrar compromiso e ir para adelante“, afirmó.

El atacante ingresó desde el banco de suplentes y cambió el partido. Primero aprovechó un pase largo para definir con calidad ante la salida del arquero colombiano y, en la celebración, levantó la mano en señal de disculpas hacia los hinchas. Más adelante apareció nuevamente dentro del área para empujar el balón y sentenciar el 2-0 definitivo frente al conjunto ‘embajador’.

Hace unos meses, José Rivera estuvo en el centro de la polémica luego del incidente en el que lanzó y pateó la camiseta de Universitario tras un partido, situación que derivó en un proceso disciplinario interno y generó fuertes críticas de la afición. Precisamente por ello, el delantero aprovechó sus festejos y sus declaraciones para mostrar arrepentimiento y evidenciar su deseo de recuperar la confianza de la hinchada.

Rivera también reveló que este momento tiene un significado especial a nivel personal. El atacante señaló que el trabajo realizado durante todo este tiempo finalmente dio frutos y dedicó sus anotaciones tanto a su familia como a él mismo, luego de atravesar semanas complicadas fuera de las canchas. “Siempre vengo trabajando por mí. Eso no es de ahora, siempre lo hago para regalar alegrías a la hinchada, a mi familia y también para mí, porque me encantan estos momentos“, comentó.

Con este doblete, el ‘Tunche’ espera recuperar protagonismo en el esquema de Héctor Cúper de cara al inicio del Torneo Clausura. Universitario mostró una mejor versión en el amistoso frente a Millonarios y ahora buscará trasladar esas buenas sensaciones a la competencia oficial, donde debutará como visitante frente a ADT.

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