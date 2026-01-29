En las últimas horas, las oficinas del Monumental recibieron un llamado desde el sur del continente que pudo mover los cimientos del arco crema, pero la respuesta fue tajante y definitiva desde la administración. Colo Colo, uno de los grandes de Chile, mostró un interés real por contar con los servicios de Miguel Vargas, intentando ficharlo para la presente temporada internacional. Sin embargo, Universitario de Deportes decidió cerrar cualquier puerta de negociación, priorizando el proyecto deportivo sobre lo económico y respaldando la planificación de Javier Rabanal, quien considera al portero una pieza inamovible en su esquema para afrontar el año del centenario.

La información fue confirmada por el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’, quien detalló la postura institucional frente al sondeo mapochino. “Lo que me dicen es que el arquero Miguel Vargas finalmente la ‘U’ no va a dejarlo salir. Es una cuestión definida”, aseguró el comunicador.

Un factor determinante en el desenlace de esta historia fue la propia voluntad del futbolista, quien priorizó su presente en Lima. “El jugador no quería irse”, agregó la fuente, dejando claro que el compromiso del guardameta está al cien por ciento con el objetivo de salir campeón con la crema y no buscaba cambiar de aires.

Miguel Vargas se mantendrá en el arco de Universitario de Deportes. (Foto: @vargasmiguel.25)

Para el comando técnico, la permanencia de Vargas no es un capricho, sino una necesidad táctica vital por sus virtudes específicas bajo los tres palos. Su experiencia y, sobre todo, su buen manejo del balón con los pies son aspectos que Rabanal valora como fundamentales para la salida limpia desde el fondo que busca imponer el equipo.

Lejos de tener un dueño absoluto, el arco merengue vive una competencia interna feroz día a día en los entrenamientos de Campo Mar. “Me agregaron también que la competencia por el arco está peleada, y no me animaría a decir que es fijo que Romero será el titular”, reveló Peralta sobre la duda que persiste en el once.

La lucha es tan pareja que la decisión final para el debut se tomará sobre la hora, manteniendo la tensión competitiva al máximo nivel. “Vargas no se quiere ir porque sabe que tiene una gran posibilidad de ser titular. Hoy la situación está pareja”, se explicó sobre las chances reales que siente el arquero de ganarse el puesto.

La revelación del directivo de Colo Colo

Si bien, desde algunos medios chilenos llegaba la información de que el interés de parte de los ‘albos’ hacia el arquero, que ya tiene la nacionalidad peruana, era real. En las últimas horas, desde el plantel del ‘Cacique’ también se pronunciaron y muy al contrario de lo que se decía, negaron dicha intención.

En la conversación con el canal ‘Fútbol sin censura’, Daniel Morón, director deportivo de Colo Colo, fue consultado sobre diversos fichajes entre el cuadro chileno y el peruano. “Sobre el arquero Miguel Vargas no hay nada”, afirmó. Lo cual marcó una distancia también entre ambos clubes.

