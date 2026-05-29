Universitario de Deportes se encuentra en la búsqueda de refuerzos, teniendo en cuenta que necesita revertir el mal momento que ha atravesado a lo largo del primer semestre de este 2026. Con la consigna de potenciar la zona medular de la pizarra de Héctor Cúper, la gerencia deportiva merengue ha puesto la mira en una de las apariciones más gratas del campeonato local. El interés por incorporar al mediocampista de Los Chankas, Adrián Quiroz, se ha intensificado en las últimas horas tras el gran desempeño que mostró y su convocatoria con la Selección Peruana.

Los acercamientos entre las instituciones se han formalizado de manera preliminar para conocer la viabilidad contractual de la operación antes del inicio del libro de pases. La directiva del conjunto andahuaylino confirmó de manera oficial que la escuadra estudiantil enviará una carta de intención formal por el futbolista.

El periodista deportivo Gustavo Peralta fue el encargado de detallar estas primeras aproximaciones institucionales a través del programa televisivo ‘Pepas de la PM’. “Adrián Quiróz interesa en Universitario de Deportes... hay primeras consultas directamente de la ‘U’ a los Chankas sobre las condiciones en una cláusula de salida”, reveló.

Adrián Quiroz. (Foto: ITEA Sports)

Respecto al monto económico que la administración crema tendría que desembolsar para sellar el traspaso, se especificó que la cifra se encuentra plenamente estipulada en el vínculo vigente del jugador. Peralta manifestó que la mencionada cláusula de rescisión con la escuadra de Andahuaylas ronda los 300 mil dólares americanos de manera neta.

Sin embargo, el camino para asegurar el fichaje del habilidoso volante nacional no será sencillo debido a los planes que maneja su entorno empresarial en el corto plazo. Su representante, el exfutbolista Bica, declaró recientemente que la prioridad absoluta es colocar al centrocampista en una liga del extranjero, desmintiendo convenios previos con Alianza Lima o Universitario.

A pesar de las intenciones de su agente, la realidad del mercado de pases del balompié nacional indica que un paso previo por un equipo grande de Lima facilitaría enormemente su proyección internacional. Peralta precisó en dicho espacio deportivo que es muy difícil concretar una venta directa al extranjero desde una plaza como la de Los Chankas en el interior del país.

A pesar de buscar salir al exterior, representante priorizaría a Universitario como una primera ventana. Foto: Adrián Quiroz/Instagram

Los números de Adrián Quiroz en la temporada

Los registros estadísticos del mediocampista nacional respaldan plenamente el fuerte interés de la escuadra merengue por sumarlo a los trabajos en las instalaciones de Campo Mar. A lo largo del torneo, Quiróz registra un total de un gol y tres asistencias en 16 compromisos oficiales disputados, números que complementan su gran despliegue físico y visión táctica.

Finalmente, el futuro de Adrián Quiróz se definirá en los próximos días mientras se oficializa su esperada inclusión en la nueva convocatoria de la selección peruana. Mientras Universitario corre contra el tiempo para formalizar su propuesta económica por la cláusula, Los Chankas aguardan la documentación oficial en sus oficinas para dar luz verde a la transferencia del año.

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