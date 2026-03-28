La verdad detrás de una de las salidas más comentadas y dolorosas del reciente plantel campeón acaba de salir a la luz, con lujo de detalles. Luis ‘Tito’ Urruti, un jugador que supo ganarse el cariño de toda la hinchada merengue a punta de garra y goles importantes, decidió romper su silencio para contar su versión de los hechos sobre su abrupta partida de Universitario de Deportes. Lejos de ser una despedida en buenos términos, el atacante charrúa soltó una bomba mediática al revelar detalles inéditos y bastante crudos sobre las negociaciones fallidas con la administración.

El origen de toda esta profunda fractura se remonta exactamente a mediados de la exitosa temporada 2023. Mientras el equipo peleaba palmo a palmo en el Torneo Clausura, el jugador recibió una jugosa e inesperada oferta formal desde Azerbaiyán, la cual, si bien no lo iba a hacer millonario, representaba una mejora económica para asegurar el futuro de su familia.

Sin embargo, dicha propuesta no fue bien recibida por la dirigencia de Universitario pues argumentaban que Jorge Fossati lo iba a necesitar para pelear el campeonato. Tras esto, ambas partes decidieron sentarse a negociar y cerraron un trato de palabra.

“Hicimos una promesa. No me dejan ir, pero si a fin de año salimos campeones nosotros me acercan la oferta que me propusieron en números. Si no salimos campeones me suben un poco el sueldo”, detalló Urruti sobre el pacto que lo convenció de quedarse.

Luis Urruti fue campeón con Universitario de Deportes en el 2023 (FOTO: Instagram Luis UrrutiI)

Confiando ciegamente en ese apretón de manos, el uruguayo se quedó, anotó goles claves y terminó levantando el anhelado trofeo en noviembre. Sin embargo, la gran decepción de su vida llegó cuando regresó a Lima tras sus vacaciones para estampar su firma. “Estaba ilusionado, fui con el pecho inflado sabiendo que me lo merecía. Cuando llego y leo el contrato, no era ni la mitad de lo que habíamos quedado a mitad de año”, reveló.

Al ver el documento que le pusieron sobre la mesa, ‘Tito’ se levantó de la silla y se negó rotundamente a renovar su vínculo. “En ese momento, me sentí destrozado, me sentí un jugador no valorado. Me levanté y les dije que no iba a firmar... Se molestaron conmigo por no haber firmado pero yo no me sentí valorado, porque las promesas se hacen y se cumplen”, sentenció el delantero charrúa.

La historia sumó un último capítulo en enero del 2024, cuando el nuevo técnico crema intentó regrsarlo. “En enero me llamaron de vuelta, con Bustos hacen la Noche Poeta empatando, termina el partido y me llaman. El club me quiere y Bustos está desesperado, quiere que vaya, pero lleguemos a un acuerdo”, relató sobre ese sorpresivo contacto telefónico.

Luis Urruti marcó 11 goles con Universitario en el 2023. (Foto: Jesús Saucedo/Depor)

A pesar de la enorme insistencia del estratega argentino por contar con él, la administración de Universitario volvió a llamarlo un momento después para darle el portazo definitivo. “Media hora después me llaman de vuelta y me dijeron que no había plata en el club, que lo que te pagamos y lo que te ofrecemos es todo”, explicó el extremo.

Hasta el día de hoy, el jugador confiesa que recordar todo este lamentable episodio le genera un dolor inmenso y una gran herida que aún no cicatriza tras haberle dado tanto al club. “Me duele mucho hasta el día de hoy. Hoy me arrepiento... fue como si me hubiesen dado una puñalada en la espalda, porque creo que me lo merecía en ese momento”, remató Urruti.

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