“Soy optimista con este primer partido”: la lectura de Menezes tras caer ante Senegal

Pese a la derrota de la selección peruana frente a Senegal por un marcador adverso de 0-2 en su estreno al mando de la selección peruana, Mano Menezes transmitió calma y confianza. El técnico brasileño resaltó la actitud mostrada por la ‘bicolor’ durante el amistoso y valoró la respuesta del equipo ante un rival de jerarquía internacional.

“Hay una diferencia muy marcada en el presente de ambas selecciones. En el primer gol, el pase cruzado fue de un jugador del Paris Saint-Germain y el gol de uno del Bayern Múnich. Esperamos un partido con estas características. Enfrentamos a una selección ubicada en el puesto 14 del ranking FIFA.”, explicó Mano Menezes en conferencia, subrayando la brecha competitiva que existe entre ambas selecciones.

Pese al marcador adverso, el estratega Mano Menezes rescató la entrega y el funcionamiento grupal que mostró el equipo durante varios tramos del partido. No obstante, también dejó en claro que aún hay detalles por ajustar, especialmente en la solidez defensiva y la precisión en las jugadas decisivas, aspectos que serán prioridad en los próximos trabajos.

“El equipo tuvo un buen comportamiento, considerando el grado de dificultad. Si logramos esto ante Senegal, podemos hacerlo ante cualquier rival, pero cometimos errores en detalles. Debemos aprovechar mejor las transiciones ofensivas, porque generamos situaciones claras que no supimos concretar”, analizó.

“Es la convocatoria con menor promedio de edad de los últimos diez años. Trajimos a jugadores de experiencia comoPedro Gallese,Miguel Araujo,André Carrilloy Yoshimar Yotún para que sean referencia de los más jóvenes, que aportan energía, pero necesitan equilibrio en partidos de alta exigencia”, sostuvo.

Finalmente, Mano Menezes reafirmó su confianza en el proceso y dejó en claro que este inicio forma parte del camino de crecimiento que busca para la selección. El técnico sostuvo que, más allá del resultado, lo importante es consolidar una idea de juego, fortalecer el funcionamiento colectivo y corregir detalles que solo la competencia permite identificar. Además, remarcó que el grupo tiene margen de mejora y que seguirá trabajando para potenciar el rendimiento del equipo en los próximos compromisos.

“Soy optimista con este primer partido. Siento que los jugadores están muy abiertos a esta nueva etapa. Vamos a construir una gran confianza entre todos, porque eso será clave para la evolución del equipo, que requerirá mucho trabajo”, concluyó.