La victoria de Universitario de Deportes frente a Alianza Lima en el clásico dejó varias historias en tienda crema. Uno de los protagonistas de la noche fue Martín Pérez Guedes, quien anotó el gol del triunfo y luego compartió sus sensaciones tras un resultado clave para el equipo en la lucha por mantenerse en la pelea del Torneo Apertura.

El una entrevista con Juego en corto, el mediocampista argentino explicó que el triunfo era necesario para el plantel, sobre todo por el contexto que atravesaba el equipo en el campeonato. Según comentó, el grupo tenía claro que debía responder en un partido tan importante. “Era un partido que nos debíamos nosotros como grupo porque queríamos seguir en la pelea del Apertura y ganarle al clásico rival es muy importante para nosotros”, señaló.

Además, el volante destacó lo especial que fue marcar en un encuentro de tanta trascendencia. Pérez Guedes fue el encargado de romper el empate en el inicio del segundo tiempo y darle tres puntos muy valiosos a Universitario. “Estoy muy contento por el gol, por poder haber anotado en un clásico”, afirmó el argentino, quien celebró junto a sus compañeros una victoria que levantó el ánimo del plantel.

Tras el encuentro, el futbolista también protagonizó un momento emotivo cuando estuvo cerca de quebrarse durante una entrevista. El jugador explicó que la emoción estuvo vinculada a la distancia que mantiene con su familia. “Me emocioné un poco porque mi familia está en Argentina y obviamente se los extraña”, confesó el mediocampista.

Pérez Guedes también fue consultado por las críticas que recibió en las últimas semanas debido a su rendimiento. Ante ello, el argentino aseguró que siempre ha intentado mantenerse enfocado en el trabajo diario y en aportar al equipo. Además, recordó que desde su llegada al club sabía que vestir la camiseta crema implicaba una gran responsabilidad.

“Cuando llegué en 2023 sabía al club que llegaba, la presión que es jugar en un club grande. Siempre trato de no prestar mucha atención a lo que se dice y enfocarme en ayudar al grupo”, comentó el futbolista, quien destacó el respaldo que recibe de sus compañeros dentro del vestuario.

En otro momento de la entrevista, el volante habló sobre el trabajo del técnico Javier Rabanal y los cambios que viene implementando en el equipo. Según explicó, el entrenador busca que el equipo tenga mayor posesión del balón, manejar mejor los tiempos del partido y atacar por diferentes sectores del campo. “Nos pide ser más directos cuando se pueda, pero también manejar más la pelota y tener más pausas”, explicó.

Finalmente, Pérez Guedes también fue consultado por su futuro en Universitario, ya que su contrato finaliza al término de la temporada. Sin embargo, el mediocampista evitó profundizar en el tema y dejó claro que su prioridad está en los retos inmediatos. “Ahora trato de pensar en el presente y en el partido de mañana”, respondió el argentino, enfocado en los próximos desafíos del equipo tanto en el torneo local como en la competencia internacional.

Ahora, Universitario de Deportes se prepara para enfrentar a Deportes Tolima por la primera fecha de la Copa Libertadores. Los cremas, que ya se encuentran en Ibagué, entrenarán en horas de la tarde y quedarán concentrados de cara al encuentro.