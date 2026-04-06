Universitario de Deportes hizo respetar su localía en el clásico del fútbol peruano, derrotando por 1-0 a Alianza Lima en el Estadio Monumental. No era un clásico cualquiera, pues durante la previa hubo muchos cuestionamientos hacia el trabajo de Javier Rabanal, por lo que a pocos días para el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores, un triunfo era esencial para el pueblo crema. ¿El rival? Deportes Tolima de Colombia.

Así pues, entendiendo que Tolima será un contrincante complicado, esta victoria ante el ‘compadre’ ha elevado las expectativas de la ‘U’ para este arranque en la Copa Libertadores, donde también comparten el Grupo B con Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido. Eso sí, hay una interrogante que viene rondando alrededor de la planificación de Rabanal: ¿Andy Polo, Lisandro Alzugaray y José Carabalí llegarán en óptimas condiciones al duelo en Ibagué?

En el caso de Polo, tal como se pudo ver en los minutos finales del clásico, terminó el encuentro con molestias tras una fuerte palanca en su rodilla izquierda. Lamentablemente para él, no pudo ser cambiado porque Universitario ya había agotado todas sus variantes. Pese a eso, hizo el esfuerzo y cerró el encuentro como pudo, haciendo un esfuerzo extra para proteger su banda.

Universitario llega al partido ante Tolima tras vencer por 1-0 a Alianza Lima en el clásico. (Foto: ITEA Sport)

En ese sentido, según detallaron en Al Límite, Andy Polo no tiene nada grave y por el momento se sabe que concentrará con el resto de sus compañeros, esperando estar bien para entrar en la convocatoria para el encuentro con Tolima. Si es que finalmente deciden darle descanso, César Inga se perfila como su sustituto.

Por el lado de Lisandro Alzugaray, quien fue cambiado por Edison Flores a los 72′, tampoco presenta lesión alguna y, de no mediar inconvenientes, se espera que pueda estar en lista para este arranque en la Copa Libertadores. Lo mismo para José Carabalí, que pese a ser sustituido por César Inga a los 77′, también está fuera de peligro.

Veremos qué decisión final toma Javier Rabanal en las próxima horas. Ibagué será una plaza complicada, más teniendo a Tolima en un buen momento y siendo candidato para terminar primero en el grupo. No obstante, hay optimismo en la interna del cuadro estudiantil, por lo que esperan volver a Lima con un resultado positivo.

Deportes Tolima recibirá a Universitario en la fecha 1 de la Copa Libertadores. (Foto: Deportes Tolima)

¿Cuándo juegan Universitario vs. Tolima?

El partido entre Universitario vs. Tolima está programado para este martes 7 de abril desde las 9:00 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay comenzará a las 11:00 p.m., en México a las 8:00 p.m., mientras que en España a las 4:00 a.m. del miércoles 8.

¿Dónde ver el partido entre Universitario vs. Tolima?

El encuentro entre Universitario vs. Tolima, válido por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium.

TE PUEDE INTERESAR