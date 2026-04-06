Luego de vencer por 3-1 a Melgar por la Liga 1, Cusco FC debutará en la fase de grupos de la Copa Libertadores con un duro encuentro frente a Flamengo, vigente campeón del certamen. En ese sentido, aunque en el papel los brasileños llegan como favoritos para quedarse con la victoria en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la interna del ‘Mengao’ saben perfectamente que no será un duelo sencillo, especialmente por la altura de la ciudad imperial, ubicada a 3399 m.s.n.m.

Así pues, después de vencer a Santos por 3-1 en la última jornada del Brasileirao, Leonardo Jardim, director técnico de Flamengo, analizó el encuentro de este miércoles frente a Cusco FC y valoró la importancia de competir de igual a igual en todas las competiciones que tienen por delante. Para él, están obligados a ganar el torneo local, la Copa de Brasil y la Copa Libertadores, por lo que será clave el resultado que se puedan llevar a Río de Janeiro.

“El alcance nacional e internacional del Flamengo es inmenso, y nuestra responsabilidad es ganarlo todo. Tenemos la Copa de Brasil, la Libertadores y el campeonato nacional; son tres competiciones en las que tenemos la responsabilidad de jugar para ganar. Tenemos la plantilla para ello. Debemos afrontar todas estas competiciones con seriedad”, afirmó en conferencia de prensa.

Jardim, quien llegó hace poco para tomar la posta de Filipe Luís, aseguró que la altura será una piedra difícil de sortear en esta etapa de la Copa Libertadores. “Es posible tener una fase de grupos más competitiva, pero este es un buen ejemplo. Esta competición no es fácil. Hay partidos en altura, hay equipos que juegan un fútbol directo en sus estadios, lo que favorece este tipo de juego”, comentó.

Leonardo Jardim llegó a Flamengo tras la salida de Filipe Luís. (Foto: AFP)

En esa misma línea, afirmó que contra Cusco FC utilizará a jugadores que estén adaptados a este tipo de condiciones, para así maximizar sus posibilidades de quedarse con los tres puntos. “Tenemos que hacer un cambio estructural para jugadores que estén preparados para este tipo de lucha en lugar de un Maracaná. En el fútbol no existe lo fácil. Todos los partidos son difíciles. Lo que podemos hacer es simplificar el juego”, agregó.

El DT del ‘Mengao’ no solo debe pensar en Cusco FC, sino también en el clásico del sábado 11 de abril frente a Fluminense. Para ganar ambos duelos, ya tiene un plan en marcha para que su plantel no termine desgastado. “Lo que puedo decir es que son dos partidos importantes. Uno es de la Copa Libertadores; el año pasado tuvimos algunas dificultades fuera de casa, Fluminense crea problemas, aunque ganamos el trofeo del Campeonato Carioca”, apuntó.

“Tenemos que gestionar al equipo; seguramente algunos jugarán más ahora, luego no jugarán tanto como Fluminense. Lo que no cambia es el trabajo. Siempre he sido así, y no voy a cambiar ahora que soy viejo y calvo”, aseveró, dejando en claro que habrá una rotación de jugadores para el cruce en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, pensando en el enfrentamiento con el ‘Flu’.

Flamengo es el vigente campeón de la Copa Libertadores. (Foto: GEC)

¿Cuándo juegan Cusco FC vs. Flamengo?

El partido entre Cusco FC vs. Flamengo está programado para este miércoles 8 de abril desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay comenzará a las 9:30 p.m., en México a las 6:30 p.m., mientras que en España a las 2:30 a.m. del jueves 9.

¿Dónde ver el partido entre Cusco FC vs. Flamengo?

El encuentro entre Cusco FC vs. Flamengo, válido por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium.

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