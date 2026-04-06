El pasado viernes 3 de abril fue un día trágico para el fútbol peruano y, especialmente, para Alianza Lima: en medio del banderazo previo al clásico frente a Universitario de Deportes, una avalancha en la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva mató a un hincha y dejó a más 40 heridos. Esto, por supuesto, tuvo repercusiones posteriores.

En primer lugar, la Municipalidad de La Victoria, a través de un comunicado, confirmó que Alianza Lima no contaba con el permiso correspondiente para este tipo de reuniones en su recinto. Horas más tarde, la misma comunica clausuró el Alejandro Villanueva por estos incumplimientos.

Posteriormente, buscando esclarecer lo sucedido, la Fiscalía inició las investigaciones del caso y solicitó las cámaras de seguridad para conocer el antes, durante y después de la avalancha que mató a un hincha blanquiazul. Seguramente pronto tendremos novedades de dichas averiguaciones.

En ese sentido, el último domingo se conoció cuál será la medida que tomará Alianza Lima para que reabran su estadio. Según infirmó RPP Noticias, la institución íntima presentará una medida cautelar ante la Municipalidad de La Victoria y el Ministerio Público para que momentáneamente le levanten la sanción a su predio.

El Estadio Alejandro Villanueva fue clausurado tras la avalancha que mató a un hincha en la tribuna sur. (Foto: GEC)

Esto, además, repercutirá directamente en los planes de Sporting Cristal y su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sucede que su partido frente a Cerro Porteño está programado para jugarse este miércoles 8 de abril en el Estadio Alejandro Villanueva, pero como este está clausurado, hay incertidumbre sobre la localía de los celestes.

Si es que finalmente Alianza Lima no recibe la medida cautelar a tiempo, lo más seguro es que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), facultada para el cambio de sede de todos los partidos de sus torneos, ejecute un plan B. El Estadio Miguel Grau es una de las opciones. Eso sí, el tiempo le juega en contra a Cristal.

Sporting Cristal debutará ante Cerro Porteño por fase de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

¿Cuál fie el último comunicado de Alianza Lima?

En un comunicado emitido previo al clásico, Alianza Lima dejó en claro que vienen colaborando con las autoridades para esclarecer todo lo sucedido en la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva, además de dar información sobre las gestiones de Fernando Cabada, su gerente general, sobre el apoyo a los hinchas heridos.

Asimismo, el institución blanquiazul explicó que el banderazo fue una actividad promovida por la propia hinchada “sin que sea organizada, autorizada ni promovida por parte del club”. Este detalle generó múltiples reacciones en redes sociales, especialmente de los fanáticos íntimos, ya que sentían que les estaban atribuyendo la responsabilidad de los lamentables hechos que terminaron con la vida de uno de ellos.

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