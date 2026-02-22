Universitario de Deportes volvió a dejar puntos en el camino en condición de visitante y la sensación no fue la mejor en tienda crema. El 2-2 frente a Sporting Cristal dejó varias conclusiones, sobre todo porque el equipo había mostrado una versión sólida durante la primera mitad. Con una ventaja de 2-0 y el control del trámite, parecía que el triunfo estaba encaminado en el Alberto Gallardo. Sin embargo, el complemento cambió el panorama y el empate terminó instalando dudas. Tras el encuentro, uno de los que tomó la palabra fue Martín Pérez Guedes, quien no esquivó las preguntas y dejó una opinión clara sobre lo ocurrido.

El mediocampista de Universitario de Deportes fue consultado sobre si el equipo se confió al tener dos goles de ventaja. Su respuesta fue tajante y buscó descartar esa idea, aunque admitió que algo cambió en el desarrollo del partido.

“Nunca nos confiamos, el equipo hizo un muy buen primer tiempo”, sostuvo en un primer momento. No obstante, reconoció que el 2-0 pudo generar, quizás de manera inconsciente, un repliegue que terminó favoreciendo a Sporting Cristal.

En esa misma línea, el argentino profundizó en lo que ocurrió tras el descanso. “Por ahí inconscientemente el ir 2-0 nos hizo replegarnos un poco”, explicó, dejando entrever que el equipo cedió terreno cuando no era necesario.

Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)

La frase que más llamó la atención llegó después. Pérez Guedes fue directo al señalar que “fue un partido que se pudo manejar de otra forma”, en referencia a cómo administraron la ventaja en el segundo tiempo. Para el volante, allí estuvo la clave del empate.

También hizo un balance general del trámite y remarcó que en la primera mitad pudieron ampliar la diferencia. “Dominamos bastante, tuvimos varias oportunidades de gol”, comentó, dando a entender que el resultado pudo ser más amplio antes del descanso.

Sobre el bajón en el complemento, agregó que no lograron sostener el ritmo. Según explicó, el partido se volvió más disputado y el rival aprovechó los espacios. Aun así, evitó dramatizar y recordó que el torneo recién está comenzando.

Con este resultado, la ‘U’ suma su segundo empate consecutivo fuera de casa y se mantiene en la parte alta de la tabla con 8 puntos, aunque por detrás de UTC, Melgar y Alianza Lima. La falta de triunfos como visitante empieza a ser un detalle a corregir en este arranque del Apertura.

Ahora, el equipo merengue deberá enfocarse en su próximo reto frente a FC Cajamarca en el Estadio Monumental. Será una nueva oportunidad para reencontrarse con la victoria y demostrar que lo ocurrido en el Rímac dejó una lección aprendida dentro del plantel.

