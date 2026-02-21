Aunque en la arista del juego sigue son convencer, Alianza Lima hizo su tarea en Matute y venció por 1-0 a Sport Boys con gol de Renzo Garcés, manteniendo su invicto en la Liga 1 y colocándose momentáneamente como líder del Torneo Apertura con 10 puntos. Esta fue una semana dura para los íntimos, pero sobre todo para Pablo Guede: durante los últimos días solo se habló de su posible salida y la pérdida de confianza que habría sufrido desde la interna.

A raíz de esta información que se filtró en diversos medios de comunicación, el director técnico argentino se mostró a la defensiva durante la conferencia de prensa y confrontó a más de un periodista cada vez que recibió una pregunta. Visiblemente incómodo, Guede intentó explicar el presente de Alianza Lima.

En primera instancia, el entrenador blanquiazul analizó el desarrollo del partido frente a Sport Boys, considerando que su equipo fue ampliamente dominador del trámite y enfrente tuvo un rival que no llegó nunca a la portería protegida por Alejandro Duarte. Eso sí, aclaró que en el segundo tiempo bajaron mucho la intensidad.

“En el primer tiempo fuimos muy superiores, dominamos y no nos llegaron nunca. En el segundo sí, bajamos un poco, hice tres cambios por tema de lesiones, y pudimos hacer un gol más. Ganar en el fútbol no es fácil”, manifestó.

Instantes después de esta explicación sobre el juego, Pablo Guede salió con la pierna en alto, dejando entrever que hay gente que busca desestabilizar al club. “Estaría bueno analizar todo el juego, no solo lo que quieren algunos, no sé si por desestabilizar, por maldad, por lo que quieran, yo soy muy correcto y autocrítico. Se generan un montón de cosas, que son medias verdades y cada uno lo cuenta como quieren”, agregó.

El extécnico de Colo Colo volvió atrás y se refirió a la eliminación de la

Pablo Guede llegó a Alianza Lima tras la salida de Néstor Gorosito. (Foto: GEC)

Copa Libertadores, considerando que Alianza Lima no lo hizo tan mal frente a 2 de Mayo e, incluso, se dio el lujo de hacer figura a su portero. Asimismo, remarcó que llevan 10 puntos de 12 posibles en el Torneo Apertura.

“Tenemos 10 puntos de 12 en el campeonato. En la Libertadores quedamos eliminados, fue un palo para todos, jugando tan mal como dicen, que el equipo no me entiende. Quedamos eliminados con un penal errado, con el arquero de ellos como figura y con un penal que me genera muchas dudas”, comentó.

En esa misma línea, el entrenador de Alianza Lima salió en defensa de sus jugadores, quienes vienen siendo duramente criticados por la hinchada. “Estos jugadores lo dejan todo, entrenando, trabajando en los partidos, después puede salir bien o mal, y creo que eso se ve, que el equipo va para adelante. Llevo 40 días, cada uno que la venda como quiera”, acotó.

En el momento más ‘picante’ de la conferencia de prensa, Pablo Guede cuestionó la pregunta de un periodista acerca de cómo viene jugando Alianza Lima. Para el argentino, no se puede sacar del análisis todo lo que ha atravesado su plantel desde enero, con varias lesiones de por medio y las exclusiones de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes fueron denunciados por presuntamente haber abusado de una argentina durante la pretemporada en Montenvideo.

“¿Es normal? No los números. Es que son 40 días. ¿Es normal? ¿Es normal que en 40 días hayamos pasado por todo lo que pasamos y este equipo dé la cara siempre? ¿Jugamos mal? ¿Somos un desastre? ¿Si? Nos mataron en Paraguay porque hice tres cambios. Nadie dice que tuvimos nueve lesionados, pero está todo mal“, aseveró.

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores en la Fase 1. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 1-0 a Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 28 de febrero la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR