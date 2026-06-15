Matías Di Benedetto se pronunció luego de aterrizar en Lima y fue consultado sobre las polémicas declaraciones emitidas por el representante de Miguel Silveira, quien apuntó directamente contra algunos integrantes del plantel de Universitario de Deportes.

Días atrás, el agente del atacante brasileño expresó su descontento por la escasa continuidad que tuvo su representado en el cuadro crema. Sin embargo, fue más allá al señalar que tres jugadores con peso dentro del vestuario tendrían injerencia en la conformación del equipo titular, situación que, según indicó, perjudicó las posibilidades de Silveira.

Las afirmaciones del empresario Robson Lima ya habían sido rechazadas por Antonio García Pye, director deportivo del club, quien sostuvo que los comentarios del representante estaban completamente alejados de la realidad.

Ahora fue el propio Di Benedetto quien decidió responder a estas acusaciones y lo hizo mostrando evidente molestia por el tema.

“No sé si se le habrá cruzado por la cabeza para decir eso, la verdad. Es una acusación, lógicamente, gravísima, que ensucia, la verdad, y que le da de comer a ustedes, a la prensa, a la gente, de poder opinar. Pero sí, realmente dijo un disparate total”, inició.

“Pero nosotros sabemos bien lo que somos como grupo y no entramos en ese juego, lógicamente, que nos puede llegar a incomodar porque se genera un malentendido que no tiene nada que ver y la gente de afuera no lo sabe. Pero nosotros en la interna estamos fuertes, unidos, y sabemos bien lo que nos sucede, cómo nos apoyamos y, bueno, nada, queda ahí”, agregó.

“La verdad que no sé si se le habrá cruzado con la cabeza para decir eso. Pero bueno, nada, se entiende quizá desde el lado donde lo está diciendo. Nosotros no entramos en eso y, bueno, nada, vamos a estar enfocados en nosotros para poder lograr el objetivo”, cerró el defensor merengue.

Di Benedetto se refirió a la posible llegada de Lapadula

Durante su paso por el aeropuerto Jorge Chávez, el zaguero argentino también fue interrogado sobre el eventual fichaje de Gianluca Lapadula por Universitario. Aunque reconoció haber escuchado versiones al respecto, aclaró que dentro del plantel no existe información oficial sobre el tema.

“Sí, bueno, nosotros no sabemos nada. Obviamente que sé por rumores. Pero bueno, todos sabemos la calidad que tiene, la jerarquía. Así que seguramente nos va a venir a ayudar y ojalá que le vaya muy bien”, sentenció.

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