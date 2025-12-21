El movimiento en el mercado de pases no se detiene y, mientras varios clubes aún evalúan reforzarse dentro de la cancha, ADT apunta a un golpe distinto: elegir al líder de su nuevo proyecto deportivo. El cuadro tarmeño, que busca rehacerse tras una temporada irregular, se ha fijado en un estratega con recorrido, experiencia internacional y dos títulos nacionales en su historial. Su nombre ha empezado a circular con fuerza en las últimas horas y, aunque la institución mantiene total hermetismo, todo indica que podría convertirse en una de las apuestas más comentadas para la Liga 1 2026.

En ese panorama aparece Víctor Rivera, entrenador peruano de larga trayectoria y recordado por sus campañas con la Universidad San Martín, donde consiguió el bicampeonato en 2007 y 2008. Su figura ha vuelto a sonar con fuerza, ya que estaría muy cerca de asumir la dirección técnica de ADT, club que apunta a dar un salto competitivo en la próxima temporada.

La información la adelantó el periodista Paul Pérez, quien aseguró que las conversaciones entre el estratega y la directiva tarmeña avanzan por buen camino. Según detalló, ambas partes ya han sostenido reuniones formales y solo faltaría ultimar aspectos del proyecto deportivo para concretar el acuerdo.

Para Rivera, este posible regreso a la Liga 1 significaría una nueva oportunidad tras su última experiencia en la máxima categoría con Deportivo Municipal. Allí no logró los resultados esperados, situación que lo alejó por un tiempo de los primeros planos, pero que ahora podría quedar atrás con un reto tan particular como dirigir en Tarma.

Víctor 'Chino' Rivera estará al frente de ADT. (Foto: USI)

Con 57 años, el técnico nacional acumula un recorrido amplio en el fútbol peruano. Entrenó a clubes como Sporting Cristal, César Vallejo, Cienciano, Juan Aurich y Deportivo Municipal, además de dirigir a la Selección Peruana Sub-20. Su currículum combina trabajo con menores, manejo de vestuario y campañas notables en torneos largos.

De confirmarse su llegada, ADT obtendría a un entrenador acostumbrado a proyectos de mediano plazo y con el sello de haber construido uno de los procesos más exitosos del fútbol local: el de la San Martín bicampeona, donde impuso una identidad táctica que marcó época en el torneo nacional.

En Tarma ven con buenos ojos su perfil, debido a que el club necesita estabilidad y un modelo de trabajo firme tras los altibajos del 2025. La prioridad es competir en la Liga 1 sin sobresaltos y, con ello, acercarse nuevamente a peleas por torneos internacionales, algo que los hinchas llevan tiempo reclamando.

Por ahora, el anuncio oficial no tiene fecha, pero desde el entorno del entrenador se mantiene la expectativa. ADT quiere empezar el 2026 con una apuesta fuerte desde el banco, y la opción de un bicampeón nacional luce como el movimiento más ruidoso del mercado.

