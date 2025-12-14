La historia de Oliver Sonne en la Premier League pasa por altos y bajos porque la continuidad en Burnley no es la esperada. El lateral peruano-danés llegó a inicios de 2025, pero no ha podido ganarse el puesto de titular; sin embargo, este sábado tuvo minutos y no defraudó la confianza del entrenador: anotó un gol en la caída ante Fulham (2-3). Así como él, también hay otros peruanos que marcaron en la historia del fútbol de Inglaterra en su categoría máxima. Un claro ejemplo fue Nolberto Solano, con una amplia trayectoria.

Definitivamente, hablar de peruanos en la Premier League nos lleva a mencionar el nombre de Nolberto Solano. El exjugador tuvo la oportunidad de hacerse un nombre como profesional y también dejó huella en el marco goleador de una de las competencias más exigentes del mundo.

Solano marcó un total de 49 goles en la Premier League, siendo el peruano con más anotaciones y tiene amplia ventaja. El ‘Maestrito’ es leyenda del Newcastle, uno de los equipos que más lo vio brillar. A su vez, también vistió las camisetas de Aston Villa, West Ham, Leicester City y Hull City.

Nolberto Solano sigue siendo recordado en Inglaterra. (Foto: Getty Images)

Eso sí, las ‘Urracas’ no solo lo vieron figurar en el plano local porque también participó de Champions League. Con Newcastle tuvo 48 goles en 315 partidos oficiales, sumado a 78 asistencias, uno de los principales medios por los que fue haciéndose conocido. Su llegada se dio a mediados de 1998, marchándose en 2004.

Otro peruano que tuvo la oportunidad de jugar en la Premier League fue Ysrael ‘Cachete’ Zúñiga. El delantero llegó en el año 2000 al Coventry City, procedente de Melgar. En 30 partidos oficiales, marcó 3 goles. Su estadía no fue tan larga en el ‘Viejo Continente’ porque volvió a Sudamérica el siguiente ciclo.

Claudio Pizarro, por su parte, arribó a Chelsea para la temporada 2008-2009, procedente de Bayern Múnich. Para el ‘Bombardero’ no fue la mejor experiencia y en 32 partidos solo llegó a marcar 3 goles, regresando rápidamente a Alemania para jugar en Werder Bremen, club en el que también es ídolo.

Claudio Pizarro - Chelsea. (Foto: Getty Images)

Antes de Oliver Sonne, el último jugador peruano en anotar había sido André Carrillo. El peruano fue parte del Watford en el ciclo 2017/2018, donde llegó procedente de Benfica de Portugal, siendo un consagrado en esta liga y dando el salto a la Premier League para mostrar su nivel.

Carrillo tuvo un nivel irregular, lo cual lo llevó a ser relegado con el paso de las fechas. Si bien disputó 30 partidos, solo pudo marcar en una ocasión en la máxima categoría. Posteriormente, decidió partir hacia Al Hilal de Arabia Saudita tras participar del Mundial Rusia 2018 con Perú.

Carrillo tuvo su experiencia en la Premier League (Foto : AFP)

El gol de Oliver Sonne

Más allá de la derrota de Burnley ante Fulham (2-3), este encuentro sirvió para sellar el regreso a las canchas de Oliver Sonne, quien no jugaba en este torneo desde el 30 de agosto. Coincidentemente, esta fue una de las razones por las que prefirió no ser convocado a la Selección Peruana.

El ‘Vikingo’ ingresó a los 77′ y nueve minutos después marcó el definitivo descuento para los ‘Clarets’, definiendo como delantero tras bajarle de pecho en el área chica y definir de zurda. Este partido puede ser un punto de quiebre a favor para el peruano, quien espera seguir sumando minutos en la liga más dura del mundo.

Gol de Oliver Sonne para el 2-3 del Burnley vs. Fulham | VIDEO: ESPN

TE PUEDE INTERESAR