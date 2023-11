Universitario de Deportes se proclamó campeón de la Liga 1 Betsson 2023 con justicia y volvió a levantar el título nacional después de diez largos años. Nelson Cabanillas, uno de los pilares dentro del esquema de Jorge Fossati, conversó con ESPN y analizó todo el recorrido por el que tuvo pasar el cuadro ‘crema’ para conseguir el objetivos que se trazaron a comienzos de año, a puertas de su centenario como institución.

En primera instancia, el carrilero izquierdo fue consultado sobre lo sucedido en el estadio Alejandro Villanueva y el apagón que sorprendió a todos, generando conmoción y peligro para las más de 30 mil personas dentro del recinto. “La felicidad estaba, no pensamos lo que podía pasar hasta que en un momento nos dimos cuenta que pudo pasar cualquier cosa. Gracias a Dios nuestra gente estaba bien, salimos a festejar y ese tema del apagón pasó a segundo plano”, reveló.

Respecto a su contrato con la ‘U’, Cabanillas aclaró que su vínculo todavía finaliza en diciembre del próximo año y que sí o sí estará para el centenario. Eso sí, aclaró que todavía no ha conversado con Manuel Barreto, gerente deportivo del club, sobre una posible renovación. Esta fue la quinta temporada de Nelson en tienda ‘merengue’ y, a pesar de que fue cuestionado a inicios de año, su rendimiento fue de menos a más.

“Tengo contrato con Universitario hasta fines del próximo año, todavía no he hablado nada con mi representante ni con Manuel (Barreto), así que todavía no sé cómo haré el próximo año. Yo siempre he dicho que soy hincha de la ‘U’, estoy encantado de sacar campeón al equipo de mis amores, era lo que más quería y lo que todo el grupo se merecía”, manifestó.

En referencia a los estrictamente deportivo, el futbolista de 23 años comenzó analizando la final de ida, en donde a pesar de la marcada superioridad de Universitario, no consiguieron hacer más de un gol y eso le permitió a Alianza Lima conseguir el agónico empate a través de Gabriel Costa. Según la óptica de ‘Caba’, los victorianos no supieron leer los movimientos por fuera y eso les facilitó la tarea para generar peligro.

“Creo que Alianza no esperó un dominio tan significativo por parte nuestra. Al inicio se veía que no sabían cómo marcar la parte de afuera, si bien (Gino) Peruzzi podía marcarme por ese sector, siempre recibía a Piero (Quispe) adentro y eso lo descolocó. Con los ingresos de Aldair (Rodríguez) y (Franco) Zanelatto fue que recién pudieron corregir eso. Nos hicimos sentir en casa y sobre todo el buen fútbol que veníamos demostrando”, apuntó.

Ya en la vuelta en Matute, Cabanillas explicó cómo el planteamiento táctico de Alianza Lima les permitió tener más espacio para atacar. Ante la sorpresa de muchos, Mauricio Larriera decidió usar una formación espejo para intentar equiparar el 3-5-2 de la ‘U’, algo que finalmente no le funcionó y lo obligó a cambiar de estrategia a los treinta minutos de comenzado el compromiso.

“No ha sido el primer equipo ni el último que nos va a cambiar el sistema, pasó lo mismo con Goiás, nunca había jugado con línea de tres y de alguna manera cuando buscan contrarrestarnos haciendo espejo es donde se nos hace más fácil a nosotros”, comentó.

“Lo merecíamos por todo lo que veníamos pasando este año, tuvimos altibajos pero demostramos la unión del grupo, añadiendo la llegada de Edison (Flores) a mitad de año. Hemos podido demostrar que somos una familia, no solo durante los partidos, sino al final de ellos también”, acotó, valorando la evidente mejoría que tuvo Universitario a lo largo de la temporada.

¿Cuándo recibirá Universitario el trofeo de la Liga 1 Betsson?

Debido al lamentable apagón que se vivió en el estadio Alejandro Villanueva luego del pitazo final que proclamó campeón a Universitario de Deportes, se confirmó que la entrega del trofeo se llevará a cabo este domingo 12 de noviembre desde las 3:00 p.m. en el estadio Monumental, tal como lo detalló la Liga Profesional de Fútbol en un comunicado. Así pues, tras el último reporte de la institución de Ate, el ‘Monu’ tendrá un lleno total para este fin de semana, donde los hinchas ‘cremas’ podrán ver su equipo levantar el trofeo que merecidamente ganaron hace unos días.





