A menos de una semana para una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026, la Selección Peruana trabaja en la Videna con miras a los partidos frente a Bolivia y Venezuela, donde el objetivo está puesto en sumar la mayor cantidad de puntos posibles y así recuperar terreno en la tabla de posiciones. En ese sentido, Juan Reynoso conversó con L1 Radio y habló sobre diversos temas, entre ellos, sus expectativas para estos compromisos, el avance con los futbolistas de la Liga 1 Betsson, la convocatoria de Oliver Sonne y la perspectiva de la hinchada sobre su personalidad.

En vista de que el arranque en este proceso clasificatorio no ha sido bueno y la ‘Blanquirroja’ acumula un solo punto luego de cuatro fechas disputadas, el ‘Ajedrecista’ es consciente de lo importante que serán estos duelos frente a la ‘Verde’ y la ‘Vinotinto’. Así pues, dejó en claro que en su mente está sumar seis de seis y así evidenciar una mejoría respecto a los meses pasados, especialmente porque ambas selecciones son rivales directos en busca de la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

“La intención es los seis puntos frente a Bolivia y Venezuela. Siento que mis equipos son equilibrados. La diferencia de goles en toda mi historia, tuve más goles que de lo que nos han hecho. Si preguntas a mis jugadores con los que trabajé, 80% es ofensivo”, sostuvo, explicando puntos claves sobre su plan de juego y la crítica que recibe por aparentemente ser un entrenador defensivo.

Por otro lado, Reynoso también se refirió a la convocatoria de Oliver Sonne y las expectativas que se generaron respecto al debut que no se dio en la fecha doble de octubre. “Vamos a contar Sonne, me preguntó qué le hace falta, qué puede mejorar, tiene polifuncionalidad. Hablamos en la previa ante Argentina, le explicamos por qué no iba a jugar, lo tomó muy bien el chico, es muy listo, juega con ambos perfiles”, apuntó.

El entrenador de la Selección Peruana también se tomó el tiempo de destacar el crecimiento que ha tenido Yoshimar Yotún a lo largo del último semestre de la temporada, donde a pesar de los malos resultados de Sporting Cristal, terminó siendo el mejor jugador de su equipo. Recordó las conversaciones que tuvo con él y todo lo que invirtió para que pueda recuperar su mejor versión.

“Siempre lo hablé con ‘Yoshi’ después que regresé a México. Tuvo meses de estancamiento, no marcaba la diferencia y llegó un momento en que es el mejor de esta Liga 1, se convenció que no solo alcanza con el nombre de Yotún. Invirtió en su alimentación, entrenamientos, iba a la Videna y tuvo un nutricionista y personal trainer distinto. Hoy vemos un ‘Yoshi’ de gran nivel”, comentó.

El nombre de Andy Polo también fue tocado en la entrevista y Juan Reynoso explicó las razones de su titularidad en la ‘Bicolor’, a pesar de que hasta el momento el carrillero de Universitario de Deportes no ha tenido un buen rendimiento en lo que va de las Eliminatorias. El exdirector técnico de Cruz Azul destacó su nivel en la Liga 1 Betsson con la ‘U’ y recalcó que tiene plena confianza que dentro de poco va a replicar esas actuaciones con la ‘Sele’.

“A Andy (Polo) le tenemos mucha confianza, en determinado momento explotará de acuerdo a lo que pretendíamos. En muchos momentos de la Liga 1 era Polo y diez más en la ‘U’. En la ‘U’ él recorre de área a área, en la selección recorre menos espacio porque tiene un lateral a la espalda. En Eliminatoria es otro nivel. Es lo mejor que tenemos en la Liga al no estar Christian (Cueva) en las últimas fechas FIFA. Edison (Flores) y André (Carrillo) hace tiempo no juegan por fuera, hoy tenemos la aparición de (Bryan) Reyna, (Franco) Zanelatto, (Joao) Grimaldo”, agregó.

Su personalidad, Piero Quispe y Edison Flores

A lo largo de su carrera, tanto como jugador como entrenador, Juan Reynoso se ha caracterizado por ser un tipo serio y de pocas palabras fuera de las cámaras. Sin embargo, según su óptica, hay una visión equivocada de la hinchada sobre su supuesto mal humor, ya que considera que, a diferencia del peruano común, él no es de abrirse fácilmente a conversar con personas a las que no conoce. Asimismo, aseguró en parte eso tiene que ver por su traspaso de Alianza Lima a Universitario en los años 90.

“No me conocen. Soy muy tímido, no soy de salir, si me abro es para conversar con amistades, eso a veces genera que si alguien me saluda le respondo con un buenos días o buenas tardes. Soy muy poco de abrir un diálogo con los que no conozco, en nuestro ambiente está mal visto. El peruano es más de sonrisa fácil, somos muy entradores, en ese sentido me siento invadido porque no soy así. No digo que está mal, pero es mi forma de ser, lo que pasa es que en los 90 pase abruptamente de Alianza Lima a Universitario”, explicó.

En referencia a Piero Quispe y su excelente rendimiento con Universitario de Deportes en la recta final de la Liga 1 Betsson 2023, siendo uno de los mejores jugadores del campeonato, el ‘Cabezón’ habló sobre las características de su juego, la confianza que le tienen sus compañeros en la Selección Peruana y su próximo debut en las Eliminatorias 2026. “Quispe tiene pase firme, puede filtrar una pelota y hacer una pared. Ya los mayores creen, me dicen, que lo bromean en redes, yo le digo ‘Pierito’ por cariño. Él está listo y hay que encontrar el momento”, detalló.

“Sabemos que es un jugador que en la altura no le pesó, corrió, es un muchacho que para mi ya está listo. Sus números son bastante buenos, tiene impronta, personalidad y pide la pelota y si tiene que hacer sacrificios atrás, lo hace gustoso”, agregó Reynoso, refiriéndose a la posibilidad de que pueda ser titular ante Bolivia en La Paz debido a que cuando jugó con la ‘U’ en ciudades de altura, rindió bien.

Finalmente, el estratega de la ‘Blanquirroja’ analizó el regreso de Edison Flores a la convocatoria y el trabajó que hará su comando técnico para recuperarlo, ya que en los anteriores llamados no fue tomado en cuenta por motivos netamente deportivos. Recordemos que el ‘Orejas’ todavía no debuta en este proceso clasificatorio –el tercero de su carrera–, pero por sus últimas actuaciones con la ‘U’ es casi un hecho de que tendrá minutos frente a Bolivia y Venezuela.

“Hemos visto mejor a Edison los dos últimos partidos, lo que aportó a la ‘U’, con su jerarquía, categoría y la ascendencia en sus compañeros, pero eso es ratificado con el buen partido que hizo el sábado. Los datos seguro lo debemos tener mañana. Edison nos va ayudar y mucho por eso regresa hoy a la selección. Hemos estado muy cerca de él. Marcelo (Márquez), que es nuestro psicólogo, ha tenido conversaciones con él, quien es un jugador recuperable y va estar con el grupo”, cerró.

¿Cuándo serán los próximos partidos de Perú?

Luego de su última derrota por 0-2 ante Argentina, la Selección Peruana volverá a jugar este mes cuando visite a Bolivia por la quinta jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio boliviano), se disputará en el estadio Hernando Siles (La Paz) y será transmitido por América TV, ATV, Latina y Movistar Deportes.

Posteriormente, completando la última fecha doble del 2023 –no se volverá a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América de ese año–, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Venezuela por la sexta jornada. Este encuentro está pactado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio venezolano), tendrá lugar en el estadio Nacional y también será transmitido en nuestro país por los canales anteriormente citados, a excepción de Latina.





