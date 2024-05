Aunque el partido en el Cusco entre Cienciano y Universitario terminó con polémica por un posible penal que el árbitro decidió no sancionar, tras la caída de Garcés ante un leve empujón de Di Benedetto, no fue el único momento que marcó el encuentro en el Inca Garcilaso de la Vega. En el arranque del juego, Orlando Núñez protagonizó un insólito hecho al beber la botella de Fabián Bustos, que para el técnico supuso el fin de su cábala esa noche.

A los 5′, el lateral cuzqueño se disponía a cobrar un saque de manos cuando vio la botella en la zona técnica crema. Núñez bebió el agua lo que desató el reclamo de Bustos La jugada continuó pese a los reclamos del estratega de Universitario. La razón de airada reacción se debió a que la ubicación de la bebida forma parte de la cábala del DT.

En todos los partidos, Bustos tiene como cábala poner una botella de agua en el vértice de la zona técnica, la cual no puede moverse durante el encuentro. Cuando Núñez movió la bebida arruinó la superstición del ‘Toro’. Justamente, sobre este tema, el lateral de Cienciano dio más detalles de lo sucedido en una entrevista con el ‘Toca y Pasa’

“Justo me toca el lateral, tenía sed, se me secó la garganta y vi una botella de agua y la tomé, luego me enteré que era su cábala, estamos grandes para estar con cábalas, eso no existe, la suerte en el fútbol no existe, lo único que existe es el éxito, tomé el agua y no sabía que era su cábala, luego me entero que era su cábala [...] Me pareció curiosa su reacción, y me pregunté por qué se pone así por una agua, pero luego me enteré que era su cábala, pero la suerte no existe”, contó Núñez.

En otro momento de la entrevista, el exjugador de Cantolao también habló sobre lo que fue marcar a Andy Polo, quien venía de ser el mejor jugador de Universitario en los últimos compromisos. “No fue la primera vez que lo marco, creo que lo controlé bien. Es un jugador desequilibrante en el fútbol peruano, pero yo creo en mis capacidades, sé a qué rival me enfrento y trato de estudiarlo, sé sus cualidades y sus debilidades, me imagino cómo marcar a un rival”, añadió.

Por otro lado, Núñez reveló que es hincha de Universitario, pero que hoy en día sus esfuerzos están puestos en el ‘Papá'. “Yo soy hincha de la ‘U’, pero me debo a Cienciano, yo soy profesional represento un escudo, a un campeón internacional y voy a matar por estos colores, es el club que me está dando de comer a mí y a mí familia”, finalizó.

Universitario vs Cienciano: lo que viene

Por otro lado, el próximo partido de Universitario será ante Los Chankas, en el duelo válido por la fecha 17 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso se disputará el sábado 25 de mayo en el Estadio Monumental, desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido en exclusiva por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de la parrilla de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App (antes Movistar Play).

La ‘U’ y Sporting Cristal son quienes tienen más posibilidades de quedarse con el Torneo Apertura. El que lo haga, dará un paso importante en su camino hacia el título nacional a fin de año. Por supuesto, ser campeón es una obligación para los merengues, teniendo en cuenta que 2024 es el año de su centenario.

Cienciano, por su parte, enfrentará a Unión Comercio en el Estadio Carlos Vidaurre García, por la fecha 17 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Este encuentro está pactado para jugarse el lunes 27 de mayo desde las 2:30 p.m. (hora peruana) y se podrá ver a través de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR