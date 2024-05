Totalmente extenuados, sintiendo ya el cansancio de una seguidilla de partidos, pero dejando todo en la cancha del Monumental, así terminó Universitario de Deportes una fecha más de Copa Libertadores. Los cremas empataron contra Junior y aún mantienen vivas sus opciones de pasar a octavos. Eso sí, el partido comenzó cuesta arriba para el equipo de Fabián Bustos: un gol tempranero de Bryan Castrillón a los 5′ sorprendió a todos en Ate, pero lejos de desesperarse, los merengues mantuvieron la calma. Empezaron a tener el balón, a circularla y a los 24′, luego de una gran jugada individual de Andy Polo, Edison Flores puso el 1-1.

Tras el empate, el ‘Tiburón’ tuvo un par de acciones para adelantarse en el marcador, ante la floja respuesta de Williams Riveros y la baja actuación de Sebastián Britos. Sin embargo, no fueron los únicos, los cremas también tuvieron ocasiones de peligro, pero tampoco supieron sacarle provecho. Los minutos seguían pasando y ya las piernas pesaban más; la ‘U’ pudo cerrarlo con una victoria, pero Christopher Olivares se falló dos remates que pudieron cambiar el resultado final.

Las claves del empate crema

Se comió la banda

Andy Polo fue decisivo en el empate de la ‘U’, tomó el protagonismo cuando el equipo más lo necesitaba. ‘Polito’ se paseó por su banda y en el primer tiempo le causó varios problemas a Gabriel Fuentes y Jermein Peña. Justamente, a los 24′, tomó la pelota, encaró por su zona, tiró una huacha y pasó dos defensores para lanzar un pase raso que Edison Flores pudo desviar para poner el 1-1.

Según Sofascore, Polo fue el jugador con mejor puntuación de la ‘U’, con 7.5. En cuanto a pases acertados, dio 33 de 37 posibles, registró una asistencia y dio tres pases claves. En el uno contra uno, lanzó cinco regates de ocho intentos y ganó seis duelos de 10.

La voz del capitán

La defensa crema no tuvo su mejor actuación, Riveros estuvo flojo, lo mismo que Di Benedetto y Corzo, en el inicio del partido. Sin embargo, conforme transcurrieron los minutos, la figura del capitán empezó a crecer. El ‘Mazo’ fue decisivo en algunas salvadas y sacó toda las pelotas posibles por su sector. Del tridente atrás, fue el que más destacó, reivindicándose por su bajo arranque.

De acuerdo a Sofascore, Corzo ganó cuatro de seis duelos por abajo y tres de seis arriba, siendo de los tres defensores, el que mejor desempeño tuvo en la marca, siempre atento a los cruces.

Problemas en el arco

Si bien no tuvo responsabilidad en el gol de Castrillón, Sebastián Britos tuvo ante Junior su partido más bajo desde que llegó a Ate. El uruguayo se mostró muy inseguro con el balón en los pies, lo que regularmente venía siendo su fuerte. No solo eso, el charrúa tuvo malas decisiones a la hora de salir fuera del área, que incluso pudieron perjudicar a los cremas. Eso sí, también tuvo jugadas en las que fue decisivo para salvar el arco.

No marcaron la diferencia

El primer tiempo acabó con goles y de una forma bien intensa, con los dos equipos buscando el balón y sin darle respiro al otro. No obstante, el complemento decayó en sintonía por el desgaste físico. Es ahí donde Bustos mueve la banca en busca de la victoria; sin embargo, los cambios no destacaron y no sirvieron para su objetivo.

Murrugarra entró por Concha, Dorregaray por Valera, Olivares por Flores, Cabanillas por Portocarrero y Celi por Pérez Guedes. Cambios con los que Bustos buscaba darle otro aire al ataque crema; sin embargo, ninguno sobresalió y de los pies del ‘Zancudito’ pudo estar el 2-1. El joven delantero tuvo hasta dos oportunidades, pero las desperdició, lo mismo que Yuriel, que en la última jugada se desesperó y sacó rápido un córner a favor.





