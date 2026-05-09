Un nombre que comenzó a tomar fuerza para asumir la dirección técnica de Universitario de Deportes es el del argentino Pablo Sánchez. La posibilidad de que ‘Vitamina’ deje Club Olimpia generó repercusión inmediata en Paraguay, donde incluso ya se pronunciaron sobre el interés del cuadro crema.
El periodista Álvaro Aponte señaló que Universitario no sería el único club que sigue de cerca al entrenador argentino, ya que también existirían otras instituciones del continente interesadas en contar con sus servicios para la próxima temporada.
Sin embargo, el comunicador remarcó que la prioridad de Pablo Sánchez sería continuar en Olimpia, institución en la que atraviesa un buen momento deportivo. Además, indicó que la directiva del elenco paraguayo tendría la intención de renovarle el vínculo, sobre todo después de haber conquistado recientemente el Torneo Apertura.
En Paraguay consideran que la continuidad de ‘Vitamina’ es clave para mantener el proyecto deportivo del club. El entrenador argentino logró consolidar una idea de juego que le permitió a Olimpia volver a pelear en los primeros lugares y recuperar protagonismo a nivel local.
Mientras tanto, en Universitario continúan evaluando alternativas para fortalecer el comando técnico pensando en los próximos desafíos de la temporada. La experiencia internacional y el reciente éxito de Pablo Sánchez en el fútbol paraguayo hacen que su nombre sea visto con buenos ojos dentro del entorno crema.
“Es real el interés en Pablo Vitamina Sánchez, no solo de Universitario de Deportes, sino de varios clubes Sudamericanos. Pero el DT y su cuerpo técnico están muy felices en Paraguay y a la Directiva Decana le gustaría una extensión de contrato”, informó en su cuenta de ‘X’.
Asimismo, Álvaro Aponte agregó que el estratega argentino mantiene su atención centrada en seguir logrando objetivos con Olimpia y proyecta realizar una destacada campaña internacional en la próxima edición de la Copa Libertadores.
“Vitamina” tiene el foco puesto en conseguir más cosas con Olimpia este año, y apuntar a tener una gran Copa Libertadores 2027”, concluyó.
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