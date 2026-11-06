En medio de una definición de infarto, los clubes lo que menos quieren es recibir malas noticias que puedan alterar sus planes para quedarse con el título. Pero no todo puede ser ”color de rosa”, pues con la alta competencia y la exigencia de todo lo disputado en el año, las lesiones a veces se vuelven inevitables. Ese es el caso de Universitario de Deportes, que tras el último partido disputado frente a Sport Boys, sufrieron la baja de una de sus armas más importantes de su plantel, por la cuota de gol que le aporta a dicho equipo.

Empezaba el segundo tiempo de un duelo que los tenía en desventaja, por lo que Fabián Bustos necesitaba usar sus piezas de recambio para refrescar a un equipo que sorpresivamente fue golpeado por un penal para los ‘rosados’, y uno fallado por Álex Valera. Así que toma la decisión de sacar del campo a Edison Flores, para poner en su lugar a Lisandro Alzugaray.

Es este último el que terminaría protagonizando un durísimo momento que dejó atónitos a los hinchas que llegaron al Estadio Monumental, pues no pasó ni 5 minutos desde que ingresó y tuvo que irse rápidamente quejándose de un dolor en la zona posterior del muslo. Incluso, entre lágrimas, fue ayudado también por el equipo médico ‘crema’.

Alzugaray se lesionó a los 63 minutos y dejó el campo entre lágrimas. Foto: Liga 1

Ante la gran incertidumbre generada en la afición estudiantil, la institución merengue emitió un pronunciamiento oficial detallando la situación física del futbolista argentino. “El Club Universitario de Deportes informa que el jugador Lisandro Alzugaray presenta una molestia muscular y viene siendo atendido por el equipo médico de la institución”, precisó inicialmente.

Asimismo, la entidad de Ate remarcó los pasos que seguirán respecto a la rehabilitación del experimentado delantero de treinta y seis años. “El club mantiene el seguimiento correspondiente a su evolución y cualquier información adicional sobre su condición de salud será comunicada exclusivamente a través de nuestros canales oficiales”, sentenció.

Esta dolencia representa un duro revés para el comando técnico, pues el atacante atravesaba un gran momento como pieza de recambio. En las dos jornadas previas del campeonato nacional, había resultado determinante saliendo desde el banquillo tras anotar goles clave frente a Juan Pablo II y Atlético Grau para mantener al equipo peleando arriba.

¿Cuándo volverá a jugar?

Debido a esta lesión muscular, se estima que su tiempo de recuperación demandará cerca de tres semanas fuera de las canchas. Por ende, quedará totalmente descartado para recibir este domingo a CD Moquegua en Ate y para visitar a Sport Huancayo en la última fecha, apuntando recién a unos eventuales play-offs por el título nacional.

Sin su principal revulsivo disponible para el cierre del certamen, el entrenador argentino deberá reajustar sus variantes ofensivas inmediatas. De esta manera, futbolistas como Álex Valera, Gianluca Lapadula, Edison Flores, José Rivera y Héctor Fértoli tendrán que asumir una mayor responsabilidad en ataque mientras el club busca asegurar el liderato en esta recta final.

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