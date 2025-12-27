El extremo ecuatoriano Billy Arce se ha convertido en objeto de deseo para varios clubes de Sudamérica. Tras finalizar su etapa en Atlético Nacional de Medellín, el habilidoso extremo izquierdo suena con fuerza para reforzar a Universitario de Deportes, que busca jerarquía para su frente de ataque, según la misma prensa colombiana. Sin embargo, los cremas no están solos en la carrera; en Colombia, equipos como Deportivo Cali -nuevo club de Pedro Gallese- y Barcelona SC, que busca repatriarlo a Ecuador, también siguen de cerca sus pasos, entrando en la puja con el tricampeón peruano para ficharlo de cara a la temporada 2026.

Durante la temporada 2025, Arce vivió una etapa de contrastes en Atlético Nacional. Aunque comenzó el año con la expectativa de ser figura en el cuadro ‘paisa’ tras sus buenas actuaciones por Once Caldas y Deportivo Pasto, su regularidad fue disminuyendo con el correr de los meses. Cerró el año con 37 partidos y 3 goles, mostrando destellos de su calidad individual pero sin lograr consolidarse como titular indiscutible, lo que precipitó su salida como agente libre.

Nacido en Esmeraldas en 1998, Billy Arce es un volante ofensivo o extremo por izquierda que destaca por su velocidad y regate. Su carrera despegó en Independiente del Valle, donde fue nombrado jugador revelación en 2017. Su talento le valió ser fichado por el Brighton de la Premier League de Inglaterra, aunque nunca llegó a debutar oficialmente con el club británico, iniciando una serie de préstamos que lo llevó por España (Extremadura), Uruguay (Peñarol) y Brasil (Santos).

En cuanto a su palmarés, el ecuatoriano ha sabido levantar trofeos importantes en su país natal. Destacan las dos Supercopas de Ecuador conseguidas con Liga de Quito en 2020 y 2021, club donde mostró uno de los niveles más altos de su carrera. Además, recientemente formó parte del plantel del Santos de Brasil que logró el título de la Serie B en 2024, firmando su vuelta al Brasileirao. Este año, con Atlético Nacional, obtuvo la Superliga y la Copa Colombia.

Billy Arce fue campeón con LDU de Ecuador. (Foto: AFP)

Eso sí, su participación a lo largo del 2025 fue disminuyendo al punto que su último partido como titular en Atlético Nacional fue el 4 de setiembre ante Quindío por la Copa Colombia. En la Liga BetPlay, no fue convocado en los últimos tres partidos y su última participación fue entrando en los minutos finales en el empate ante Junior (1-1), el 27 de noviembre. Con el cambio de sistema, dejando de jugar con extremos y pasando a dos líneas de cuatro, perdió chances dentro del plantel.

Su encaje en el esquema de Universitario de Deportes sería, en teoría, ideal para el sistema que suele emplear el equipo merengue. Bajo la dirección técnica de Javier Rabanal, Arce podría jugar tanto de extremo por izquierda (su posición natural) como de mediapunta o acompañando a un delantero centro. Su capacidad para romper líneas y su experiencia en Copa Libertadores podrían ser fundamentales para potenciar el plantel del tricampeón peruano.

A pesar del interés de la dirigencia crema, el factor económico y la competencia desde Colombia serán determinantes para resolver este tema. Deportivo Cali entra a competir con el poder económico de Universitario de Deportes, y le ofrece continuidad en una liga, como la colombiana, que ya conoce y donde tiene un nombre ganado. En cambio, un posible retorno a Ecuador para jugar en Barcelona SC, que atraviesa problemas financieros, no sería tan atractivo para su futuro.

Con la continuidad de José Carabalí, y la chance de poder utilizar a César Inga como carrilero por izquierda, la posible llegada de Billy Arce sería para pelear de arranque por el titularato y contar con dos extremos con capacidad para el desequilibrio y velocidad, sumando a Andy Polo por la banda derecha. Las próximas horas serán decisivas para cerrar o no este interés.

José Carabalí se mantiene como extremo o carrilero por izquierda del plantel. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR