Cuando en su momento parecía haber encontrado cierta regularidad en Ecuador, sobre todo después de su entrampada salida de Cienciano que se cerró con una rescisión en buenos términos, la carrera de Christian Cueva está cerca de dar un nuevo giro tras el cierre de la presente temporada. Y es que, si bien tiene contrato con Emelec hasta mediados del 2026, el volante está analizando seriamente interrumpirlo en enero para retornar al Perú.

Según la información de César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, el futbolista de 33 años tiene pensado dejar el ‘Bombillo’ dentro de unos meses a raíz de la deuda económica que arrastra el club con él y varios miembros del plantel. Aunque esto no era un secreto a voces, todo hace indicar que se avecinan varios cambios en el conjunto de Guayaquil.

Sumado al retraso en los pagos de su salario por parte de Emelec, la citada fuente explica que hay asuntos personales de por medio y Cueva preferiría volver al Perú para resolverlos de cerca. En cuanto a números, el nacido en Huamachuco registra hasta el momento dos goles y dos asistencias en 12 partidos disputados, entre LigaPro y Copa Ecuador.

Esta información surge justo cuando, según los detalles a los que tuvo acceso Depor, ‘Aladino’ ha sido ofrecido a Sport Boys para la próxima temporada. En tienda rosada toman eso con calma y no se apresurarán en tomar una decisión, en gran medida porque la Liga 1 2025 todavía no finaliza y prefieren enfocarse en alejarse por completo de los puestos de descenso.

Christian Cueva podría volver al fútbol peruano. (Foto: GEC)

Además, hay que tomar en cuenta que fichar a Christian Cueva supone poner sobre la mesa varios puntos bajo análisis, considerando los problemas que suele tener a la hora de desvincularse de sus clubes y los últimos antecedentes en sus salidas de Alianza Lima y Cienciano. El panorama ideal sería que, si quiere dejar Emelec, el mediocampista pueda solucionarlo por su cuenta.

Del lado de huamachuquino, no juega un partido oficial con Emelec desde el pasado 14 de septiembre, cuando salió lesionado en la derrota por 4-0 a manos de Barcelona SC. Como también fue expulsado en dicho duelo –ya estando en el banquillo–, la directiva le dio permiso para que viaje al Perú para tratarse unos problemas musculares.

Según lo últimos reportes que llegan desde Ecuador, ‘Aladino’ ya estaría del todo recuperado y es probable que entre en la convocatoria para el partido frente a Aucas por la LigaPro, pactado para este domingo 19 de octubre en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Todo está en manos de Guillermo Duró, quien deberá analizar si lo alinea de titular o lo utiliza como una pieza de recambio ante alguna eventualidad.

Veremos qué sucede con Cueva en estos últimos meses del año, a la espera de que pueda definir si se queda o no en Emelec, club que lo fichó a mediados de esta temporada tras su buen presente en Cienciano. Si todo se da como parece, es altamente probable que lo tengamos de vuelta en la Liga 1. ¿Será para que se ponga los colores de Sport Boys en el 2026?

Cienciano fue el último club de Christian Cueva en el Perú. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR