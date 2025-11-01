Sporting Cristal no atraviesa su mejor momento en el Torneo Clausura 2025, y la preocupación se agrava con una noticia que golpea fuerte en La Florida. Christofer Gonzáles, uno de los referentes del plantel celeste, sufrió una lesión de gravedad que lo dejará fuera de lo que resta de la temporada. La baja llega en un momento decisivo, cuando el equipo de Paulo Autuori pelea por meterse a los Playoffs y asegurar su presencia en la próxima Copa Libertadores.
Según reveló la periodista Luccina Aparicio, el volante nacional deberá someterse a una cirugía por una lesión ligamentaria en la rodilla, lo que pone fin a su participación en el Clausura 2025. La recuperación le demandará varios meses, por lo que su retorno a las canchas recién se daría el próximo año.
El mediocampista, que volvió a Sporting Cristal esta temporada tras su paso por el fútbol saudí, había recuperado protagonismo en los últimos partidos. Su experiencia y manejo en el mediocampo lo convertían en pieza clave para el cierre del campeonato, especialmente en la lucha por el título nacional.
La lesión de ‘Canchita’ representa un golpe anímico para el conjunto bajopontino, que se encuentra a solo tres puntos de la zona de Playoffs. El técnico Paulo Autuori ahora deberá reorganizar su esquema y encontrar un reemplazante capaz de mantener el equilibrio y la generación de juego que aportaba Gonzáles.
El comando técnico confía en que jugadores como Martín Távara o Ian Wisdom puedan asumir el protagonismo en la recta final del Clausura. Ambos mediocampistas han tenido minutos importantes y podrían ser las cartas elegidas para cubrir el vacío que deja Gonzáles.
Nota en desarrollo
TE PUEDE INTERESAR
- Un tricampeón a la Selección: Jairo Vélez en los planes de Barreto para los amistosos de Perú
- Gorosito defiende su fórmula: “Para ganar, hay que jugar mejor de lo que jugamos hoy”
- ¿Pedro Gallese junto a Lionel Messi? DT del Inter Miami habló sobre el interés por el peruano
- Matías Lazo tras los pasos de Kenji Cabrera: dejaría Melgar por una oferta avanzada de la MLS
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal