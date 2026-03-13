A casi 24 horas del partido frente a UTC en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes recibió la comunicación oficial de parte de la Liga 1: por los altercados con algunos hinchas en el Alberto Gallardo frente a Sporting Cristal, su DT Javier Rabanal y Jairo Concha fueron sancionados, mientras que Caín Fara no recibió ningún castigo. Dicha medida entra en vigencia desde esta jornada; en el caso de ‘Jairoco’ no jugará ante UTC y Comerciantes Unidos y volverá ante Alianza Lima. De todos modos, en el cuadro crema apelarán esta decisión.

El comunicado de la CD de la Liga 1 determina “sancionar a Javier Rabanal, director técnico del Club Universitario de Deportes, con la suspensión de CUATRO (4) PARTIDOS (...) sancionar al jugador Jairo Concha, del Club Universitario de Deportes, con la suspensión de DOS (2) PARTIDOS. Esta suspensión será efectiva desde la notificación de la presente resolución”.

En el tercer punto de dicho comunicado, también manifiestan “DISPONER EL ARCHIVO del presente procedimiento disciplinario seguido contra el jugador CAÍN JAIR FARA, al no haberse acreditado la comisión de la infracción prevista en el artículo 55 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol”. Es decir, el zaguero argentino podrá jugar este fin de semana.

En ese sentido, Javier Rabanal no podrá dirigir desde la zona técnica ante UTC en el Monumental, Comerciantes Unidos en Cutervo, Alianza Lima también en Ate y Deportivo Garcilaso, nuevamente de local. En el caso de Jairo Concha, se perderá los partidos ante UTC y Comerciantes Unidos, pero podrá volver a ser tomado en cuenta en el clásico en el Monumental.

¡A poco del clásico! Universitario ya conoce las sanciones de Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara.

Cabe precisar que el Artículo 55 del Reglamento Único de Justicia de la Liga 1 (FPF), causante de los castigos para Javier Rabanal y Jairo Concha, sanciona las “ofensas al honor”. En ese sentido, establece que “quien ofenda la dignidad o el honor de una persona mediante gestos o palabras injuriosas será suspendido, siendo la sanción mínima de dos partidos para jugadores”.

Ojo, en Universitario de Deportes no quedaron nada conformes con estas sanciones, asumiendo que esto deja un mal precedente con respecto a futuros castigos, y Depor supo que el departamento legal del club procederá en las próximas horas a presentar una apelación. De todos modos, por la proximidad del partido de este sábado ante UTC, Concha no será utilizado y esperan rebajar la sanción a solo una para que pueda volver ante Comerciantes Unidos; en el caso del DT, también esperan reducir el castigo.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de esta derrota por 3-1 a manos de Los Chankas, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 14 de marzo a las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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