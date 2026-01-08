La Noche Crema 2026 comienza a tomar forma y, en medio de la expectativa por el rival internacional, una novedad sacude la previa del evento en Ate. Universitario de Deportes se alista para presentar a su plantel ante su gente, en un duelo que servirá como primer termómetro del proyecto deportivo para la temporada. Sin embargo, el foco no solo está puesto en el equipo crema, sino también en lo que llegará desde Chile. En las últimas horas, una información proveniente del exterior modificó el escenario del amistoso. Uno de los nombres que generaba mayor atención en el rival tomó una decisión que lo deja fuera del encuentro.

Universitario enfrentará a la Universidad de Chile el próximo 24 de enero en el Estadio Monumental, en el marco de la tradicional Noche Crema. El cuadro azul era esperado con varias de sus figuras, pero no llegará con plantel completo a Lima. La ausencia de uno de sus mediocampistas más reconocidos no pasó desapercibida, sobre todo por su pasado reciente en el fútbol peruano.

Se trata de Sebastián “Bigote” Rodríguez, quien acordó la rescisión de su contrato con la U de Chile y dejará de pertenecer al club en los próximos días. El volante uruguayo firmará su salida de manera formal y quedará en condición de agente libre, cerrando así un breve ciclo en el conjunto chileno. Esta decisión implica que no formará parte de la delegación que viajará a Perú para enfrentar a Universitario.

La noticia tomó relevancia inmediata debido al contexto del amistoso y al conocimiento que existe sobre el futbolista en el medio local. Rodríguez llegó a la U de Chile a mitad de la temporada 2025, con la intención de aportar experiencia y jerarquía al mediocampo. Sin embargo, su etapa en el club no se extendió como se esperaba y terminó resolviéndose antes del inicio de la nueva campaña.

Sebastián Rodríguez llegó a Alianza Lima a inicios del 2024. (Foto: Agencias)

En términos deportivos, la salida de “Bigote” representa una baja sensible para el cuadro azul, al menos en la previa del partido en Lima. Durante su paso por la U de Chile, el uruguayo disputó seis encuentros oficiales en el 2025 y fue parte del proceso competitivo del equipo en el tramo final de la temporada. Su experiencia internacional y su recorrido previo le daban un peso especial dentro del plantel.

Para Universitario, este escenario modifica parcialmente el análisis del rival que enfrentará en la Noche Crema. Si bien el amistoso mantiene su atractivo por el nombre y la historia de la Universidad de Chile, la ausencia de Rodríguez le resta a uno de los protagonistas que despertaba mayor expectativa entre los hinchas peruanos. Aun así, el compromiso seguirá siendo una prueba exigente para el conjunto crema.

El duelo del 24 de enero será clave para el equipo que dirige Javier Rabanal, ya que permitirá observar las primeras ideas del nuevo comando técnico en un partido con público. Además, servirá para presentar oficialmente a los refuerzos y evaluar variantes de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores, en un contexto de alta exigencia.

Mientras tanto, el futuro de Sebastián Rodríguez queda abierto. Al quedar como agente libre, el volante uruguayo podrá definir su próximo destino en las siguientes semanas, en medio de un mercado que recién empieza a moverse. Por ahora, lo concreto es que no estará en Lima ni enfrentará a Universitario, en una Noche Crema que ya comienza a escribir su propia historia antes de jugarse.

TE PUEDE INTERESAR